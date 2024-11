Huawei vient de sortir la Watch Ultimate Sapphire Gold et elle est splendide !

Alors que la Watch Ultimate est la série de montres connectées haut de gamme de chez Huawei, elle impressionne de nouveau en sortant un nouveau design. D’abord lancée en Chine, cette nouvelle smartwatch envoie du lourd.

Ce modèle mêle luxe et technologie de pointe, voici ce que je peux vous dire à son sujet.

Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Gold : l’élégance au service de la technologie

Premier produit de la marque à intégrer des éléments en or et un verre saphir, la Watch Ultimate Design Master Sapphire Gold annonce une nouvelle ère pour les montres connectées de chez Huawei. Là, le raffinement rencontre vraiment l’innovation.

Cette smartwatch se distingue par son luxe manifeste. La montre arbore une lunette en saphir transparent, soulignée par des barres en or 18 carats et des caractères plaqués en or 24 carats sur le cadran.

Ces détails apportent une touche d’exclusivité à cette smartwatch. Ils la transforment en un accessoire de mode autant qu’un objet technologique. Et les finitions ne s’arrêtent pas là. La couronne et les boutons de la montre sont également dorés. Tandis que le bracelet en alliage de titane intègre des éléments en or, alliant légèreté et élégance.

Une montre riche en fonctionnalités

Sous son apparence raffinée, la Huawei Watch Ultimate Design Master Sapphire Gold conserve toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès des précédents modèles de Huawei. Elle dispose d’un écran AMOLED rond de 1,5 pouce.

Il est identique à celui du modèle Watch Ultimate Design Master Gold Edition. Toutefois, ce modèle haut de gamme se distingue par ses cadrans de montre exclusifs. Ils créent une expérience visuelle unique pour l’utilisateur.

Puis, en matière de performance, cette montre ne fait aucun compromis. Équipée de HarmonyOS, la montre intègre une série de fonctionnalités avancées. Parmi les plus remarquables, on retrouve la messagerie satellite bidirectionnelle Beidou.

Puis, pour la santé vous avez une application ECG pour le suivi de la santé cardiaque, des capteurs de température, ainsi qu’une prise en charge des activités de plongée jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Une smartwatch qui vous permet de contrôler votre voiture

Ensuite, comme Huawei a également sorti des modèles de voitures électriques, si vous en possédez une, sachez que cette montre connectée intègre la technologie UWB (Ultra-Wideband), qui permet de déverrouiller intelligemment votre voiture à l’approche, à condition que celle-ci soit compatible avec cette technologie.

Une autonomie d’enfer et un prix étonnant

Après cela, en plus de ces fonctionnalités sophistiquées, la Watch Ultimate Design Master Sapphire Gold reste performante sur le plan de l’autonomie. Avec une seule charge, la montre peut fonctionner jusqu’à 14 jours en usage normal. Cela la place parmi les modèles les plus endurants du marché.

Sinon, le prix de cette montre luxe ne manque pas de surprendre. Avec un tarif conseillé de 23 999 CNY (environ 3144,70 €), elle se positionne comme un modèle particulièrement onéreux. Mais cette différence de prix s’explique par l’utilisation de matériaux précieux comme l’or et le saphir, ainsi que des finitions haut de gamme.

Disponibilité de la Huawei Watch Ultimate Design Master Sapphire Gold

Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle commercialisation de ce modèle en dehors de la Chine. En Allemagne, par exemple, la Watch Ultimate Design Gold se vend actuellement à 2 999 €.

Le modèle de base Watch Ultimate noire est disponible sur Amazon au prix de 599 €. Le marché international attend donc avec impatience de voir si ce modèle exclusif pourrait faire son apparition en Europe et ailleurs.

