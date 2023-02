Hogwarts Legacy : Comment sauvegarder le jeu ?

Le jeu basé sur le monde des sorciers de Harry Potter réserve des heures de découverte aux joueurs. Il faudra savoir sauvegarder manuellement sur Hogwarts Legacy.

Les studios de jeux vidéo continuent de généraliser la sauvegarde automatique pour leurs titres. Ils pensent que la fonctionnalité offre une meilleure expérience de jeu. Les joueurs n’en sont pourtant pas vraiment fans. Ils favorisent l’option manuelle. Les passionnés de gaming et de l’univers de Harry Potter demanderont certainement comment sauvegarder manuellement dans Hogwarts Legacy.

50 heures pour finir complètement Hogwarts Legacy

Reporté à plusieurs reprises, Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard fait indéniablement partie des jeux les plus attendus en ce début d’année. Le titre développé par Avalanche Software place le joueur dans la peau d’un pensionnaire de la mythique école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Ce jeu d’action-PRG offre un monde ouvert dans lequel il est possible d’explorer le pensionnat et ses alentours.

Les fans de l’univers de Harry Potter et les passionnés de gaming auront beaucoup à découvrir dans le jeu. L’adaptation vidéoludique promet au moins 25 heures de jeu pour sa quête principale uniquement. Ceux qui souhaitent compléter toutes les missions secondaires vont devoir accorder environ 50 heures de jeu. La sauvegarde joue ainsi un rôle déterminant.

Le problème de la sauvegarde automatique

Avalanche Software a prévu une sauvegarde automatique pour son titre événement. Le fait que l’option soit automatique ne sera pas forcément du goût des joueurs. Rappelons que dans la mesure où la fonctionnalité est automatisée, il n’y a aucune manipulation à faire. La sauvegarde s’effectue en atteignant un checkpoint, par exemple, ou au cours d’une cinématique.

Les joueurs n’aiment pas l’option automatique en raison de son aspect hasardeux. Son manque de précision et de flexibilité peut faire perdre sa progression – en s’arrêtant de jouer entre deux points de sauvegarde entre autres. Pour cette raison, les joueurs ne voudront certainement pas de l’option automatique pour sauvegarder dans Hogwarts Legacy.

La sauvegarde manuelle pour Hogwarts Legacy

Chaque personnage bénéficie d’une dizaine d’emplacements de sauvegarde.

Heureusement pour les joueurs, les développeurs n’ont pas laissé l’automatique comme seule option pour sauvegarder dans Hogwarts Legacy. Pour enregistrer manuellement ses données de jeu, il suffit d’appuyer sur le bouton Pause pour faire apparaître le menu du Guide du sorcier. On arrive directement dans l’onglet Sauvegarde/Chargement et Sortie.

L’onglet fait ensuite apparaître 10 emplacements pour accueillir des sauvegardes. On peut facilement croire qu’un tel nombre d’emplacements suffit largement pour compléter le jeu. Ce serait une erreur. Il faut savoir que Hogwarts Legacy propose plus d’une quarantaine de missions. En ne choisissant pas les sauvegardes minutieusement, on risque de facilement se retrouver sans espace pour sauvegarder ses missions les plus récentes.

À noter que le jeu événement permet de créer jusqu’à quatre personnages. Les joueurs peuvent ainsi avoir un personnage pour chaque maison de la célèbre école de sorciers. Fait intéressant, chaque avatar bénéficie de dix espaces de stockage. Techniquement, il est donc possible d’avoir jusqu’à 40 blocs de sauvegarde.