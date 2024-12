Apple Watch : L’évolution de la montre connectée la plus populaire au monde

Lancée en 2015, l’Apple Watch a rapidement surpassé ses concurrents comme Sony et Samsung. Combinant suivi de la condition physique, santé et communication, elle est devenue incontournable grâce à des fonctionnalités évolutives. Voici donc un aperçu de l’histoire de l’Apple Watch et de son évolution pour devenir la montre intelligente la plus vendue au monde.

La première Apple Watch (2015)

La première Apple Watch de l’histoire, c’est la Series 0. Elle a marqué un tournant en 2015. Cela a permis à la marque de devenir le leader mondial des montres connectées. Malgré des défauts comme une autonomie limitée et des problèmes d’intégration des applications est constatée. Mais la montre se distinguait par son design élégant. Trois modèles étaient proposés, allant du Sport au luxe Edition, à 10 000 $.

Apple Watch Series 1 et la Series 2 (2016)

En septembre 2016, Apple a lancé les Series 1 et 2. La Series 1, similaire à la première Apple Watch, proposait un processeur amélioré et un prix plus bas (254,48 euros pour la 38 mm). Elle était limitée au modèle Sport, avec une résistance à l’eau IPX7, mais pas adaptée pour nager.

La Series 2 reprend le design de la Series 1. Mais elle a plus d’options (acier inoxydable, aluminium, céramique). On y a aussi ajouté un GPS pour le suivi sportif et une étanchéité à 50m. L’affichage est plus lumineux (1000 nits), mais sans affichage en mode AOD. Son prix commence à 349,08 euros, supérieur à la Series 1.

Apple Watch Series 3 (2017)

Ensuite, la Series 3 conserve la puce GPS, la résistance à l’eau et la résolution d’affichage de la Series 2. Par contre, elle introduit la version LTE pour une connectivité cellulaire. Bien que pratique, cette fonctionnalité était parfois lente. Cependant, ce modèle a une meilleure autonomie, 16 Go de stockage et un processeur plus rapide.

Apple Watch Series 4 (2018)

Lancée en 2018, la Series 4 a apporté des changements significatifs à l’histoire de l’Apple Watch avec un écran 30 % plus grand, une densité de pixels accrue et un affichage de 1000 nits. Puis, c’est à partir de ce modèle qu’Apple a réalisé 2 exemplaires de montre. L’une est disponible en tailles 40 mm et l’autre 44 mm, tout en restant fine. Chaque version avait un processeur plus rapide et une meilleure détection des constantes de santé. Et le modèle LTE n’avait plus de problèmes.

Apple Watch Series 5 (2019)

Pour suivre, la Series 5, similaire à la Series 4, propose un écran plus grand en 40 mm et 44 mm, avec de nouvelles options de boîtier en céramique et titane. Elle introduit l’affichage toujours actif et un stockage de 32 Go. Les bracelets sont désormais personnalisables. L’autonomie reste inchangée à 18 heures.

Apple Watch Series 6 (2020)

Sinon, la Series 6, lancée pendant la pandémie de Covid-19 qui a marqué l’histoire de l’Apple Watch. Elle introduit des fonctionnalités comme le capteur d’oxygène sanguin, le suivi du sommeil et du lavage des mains. Le design reste similaire, avec de nouvelles couleurs (bleu, rouge). Mais la nouveauté sur ce modèle, c’est aussi le bracelet Solo Loop qui est devenu caractéristique de la marque. Puis, des cadrans innovants comme le Chronograph PRO et Memoji sont également ajoutés.

Apple Watch SE (2020)

La même année, l’Apple Watch SE a également été lancée en 2020. C’est une version abordable de la Series 6 (à partir de 263,94 euros). Elle reprend des éléments de la Series 4, mais sans l’affichage AOD ni les capteurs d’ECG et d’oxygène.

Elle conserve un capteur de fréquence cardiaque et offre des bracelets Solo Loop. Toutefois, les matériaux utilisés dans sa fabrication sont plus limités avec des boîtiers en aluminium.

Apple Watch Series 7 (2021)

Ensuite, dans l’histoire de l’Apple Watch, la Series 7 lancée en 2021 présente un écran plus grand (41 mm et 45 mm) grâce à des bords réduits. Néanmoins, son design reste similaire à celui de la Series 6. Elle offre de nouvelles couleurs, une meilleure durabilité, un clavier QWERTY miniature et un chargement 33 % plus rapide via USB-C. Les capteurs et l’autonomie restent inchangés.

Apple Watch Series 8 (2022)

La Series 8, lancée en 2022, a introduit des fonctionnalités notables comme la détection de collision et un capteur de température cutanée pour améliorer le suivi de la santé. Elle offre aussi un mode basse consommation permettant 36 heures d’autonomie. Cependant, la connectivité par satellite et la détection de chute n’ont pas été incluses dans ce modèle.

