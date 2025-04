Dernière mise à jour de Fitbit: Faites attention car elle peut vous blesser !

Vous possédez une montre connectée Fitbit ? Attention, certains modèles ont des problèmes de surchauffe. Cela est dû à un souci au niveau de leurs batteries après la dernière mise à jour de Fitbit.

Mardi 1 avril 2025, la marque a alors annoncé le rappel des Fitbit Sense et des Fitbit Versa 3. Et c’est loin d’avoir été un poisson d’avril. Voici les tenants et aboutissants de cette histoire.

Détails du rappel

Voici quelques informations clés pour identifier les produits concernés :

Fournisseur du rappel : Fitbit LLC

: Fitbit LLC Vendeurs : Amazon, Big W, Bing Lee, Bsr Group, Catch Of The Day, David Jones, DigiDirect, Digital Imaging Express, Emacity (Onsport), Fitbit, Harvey Norman, Domayne, Joyce Mayne, JB HiFi, Kmart, LEG Group, Myer, Officeworks, Popink, Rebel, Retravision, Super Retail Group Services, Target, Telstra, The Good Guys, et The Iconic.

: Amazon, Big W, Bing Lee, Bsr Group, Catch Of The Day, David Jones, DigiDirect, Digital Imaging Express, Emacity (Onsport), Fitbit, Harvey Norman, Domayne, Joyce Mayne, JB HiFi, Kmart, LEG Group, Myer, Officeworks, Popink, Rebel, Retravision, Super Retail Group Services, Target, Telstra, The Good Guys, et The Iconic. Modèles concernés : Fitbit Sense (FB512) et Fitbit Versa 3 (FB511)

: Fitbit Sense (FB512) et Fitbit Versa 3 (FB511) Dates de vente : 1er août 2020 – 30 septembre 2023

: 1er août 2020 – 30 septembre 2023 Lieux de vente : Nationalement, internationalement, en ligne

Par conséquent, si vous possédez l’un de ces modèles, il est temps de vérifier votre appareil. C’est afin de vous assurer que vous êtes bien informé des prochaines étapes à suivre.

Où et quand ce souci de surchauffe des batteries des montres Fibit a commencé ?

Selon les dernières informations connues concernant cette affaire, les modèles de Fitbit mises à jour et ayant présenté une surchauffe ont été vendus dans des magasins à travers l’Australie. Par la suite, d’autres personnes ayant acheté leur montre connectée en ligne et à l’international ont aussi fait un signalement.

Droit au remboursement

Heureusement, le problème peut être résolu avec la mise à jour, l’ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a déclaré que les consommateurs concernés ont le droit de demander un remboursement ou un remplacement de leur appareil.

Les propriétaires des appareils défectueux n’ont pas besoin de renvoyer leurs montres pour régler le problème. En fait, ils peuvent même demander une compensation de 80 dollars. Sinon, les modèles touchés nécessitent une mise à jour du micrologiciel pour mettre en place un « nouveau système de gestion de la batterie », comme l’a précisé le service de sécurité des produits.

« Les consommateurs n’ont pas à renvoyer leur appareil pour recevoir la mise à jour du micrologiciel. Une fois la mise à jour effectuée, vous pouvez continuer à utiliser votre montre sans souci », a-t-il ajouté.

Le traitement des demandes de dédommagement peut prendre jusqu’à trois semaines. Attention, le paiement ne sera plus disponible après le 21 janvier 2026.

Une nouvelle mise à jour nécessaire pour votre Fitbit

La mise à jour vise préconisée vise non seulement à réduire le risque de surchauffe, mais elle « améliorera également la stabilité des performances de la batterie de l’appareil ». Ce sont les mots du centre d’aide de Fitbit.

En effet, malgré le fait que la marque ait maintenant disparue, après avoir été avalé par Google, il est agréable de constater qu’il existe un service dédié à leur réparation.

Cependant, il est important de noter que « la durée de vie de la batterie sera réduite entre les charges, et vous devrez peut-être recharger votre appareil plus souvent ».

Par contre, si votre smartwatch n’est pas touchée par ce problème, la mise à jour du micrologiciel n’aura aucun impact sur la performance de la batterie.

