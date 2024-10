Scandale : Un géant dans le monde des smartwatch s’est fait hacker ! Mais que s’est-il passé ?!

Cela peut sembler difficile à croire, mais la célèbre marque Finlandaise produisant les smartwatch Polar s’est fait pirater par des hackers, ce qui est connu comme étant du hacking.

C’est là une nouvelle assez grave, car il y a peu, la marque avait annoncé la sortie du modèle Polar Vantage M3 dans un message. Toutefois, ce problème pourrait bien retarder la sortie de ce produit et de celles de bien d’autres modèles. Voici ce qui est arrivé.

Une cyberattaque non décelée à temps

Pour des personnes lambda, il est souvent simple d’allumer son ordinateur à un moment de la journée et de découvrir une fuite de données. Là, il faut alors en référer aux autorités compétentes ou à une personne fiable de votre entourage qui peut vous aider. Mais dans le cas d’une société qui vaut des millions, c’est plus compliqué.

Et c’est justement ce qui est arrivé au célèbre fabricant de smartwatch Polar, car ils ont récemment été victime d’un hacking. Cela peut paraître invraisemblable. Mais apparemment, leur système de protection de fichiers n’est pas aussi solide que leurs montres connectées.

On se rappelle encore que l’une de leurs montres phares a été utilisée dans le film Equalizer. Mais la réalité et la fiction sont bien différentes. Eh oui, la base de données de chez Polar a bien été piratée. Et on ne sait pas si le problème pourra être résolu rapidement ou non.

Un hacking des projets de smartwatch de Polar

Selon les infos officielles, il n’y a pas eu une mais plusieurs cyberattaques. Elles ont commencé il y a plus d’une semaine. De ce fait, cela fait depuis le 11 octobre que la marque a des soucis. Polar a publié sur son site web une déclaration concernant un « incident de sécurité » qui a affecté sa boutique en ligne.

Si vous aviez prévu d’acheter la Polar Pacer Pro et la Polar Vantage V3 dès leur sortie, il va donc falloir patienter un peu. Le hacking que le fabricant de smartwatch Polar a subi a ciblé quelques comptes clients, mais pas la totalité. Il peut donc s’avérer que les pirates sont à la recherche de données personnelles d’utilisateurs. Cependant, le mystère reste entier.

La boutique en ligne des États-Unis a confirmé que l’entreprise a effectivement été « soumise à différents niveaux de perturbation ». Mais dans l’ensemble le gros des données de Polar est sauvé. Cette attaque a probablement été orchestrée pour tenter d’effectuer des achats frauduleux, mais pas pour voler des données de santé.

Une enquête en cours

Pour rassurer sa clientèle, le fabricant de smartwatch Polar a indiqué que les utilisateurs n’ont pas besoin d’agir. Toute personne dont le compte a été compromis a déjà été contactée.

D’ailleurs, Polar précise que l’enquête se poursuit pour déterminer le comment et le pourquoi de l’attaque. Jusqu’à ce que l’entreprise obtienne des réponses, toutes les fonctions de connexion et d’enregistrement de la boutique en ligne ont été fermées.

Cela ne signifie pas que la boutique n’est pas utilisable. Il suffit de passer à la caisse en utilisant un compte invité. Mais vous devrez attendre un peu avant de pouvoir vous connecter à votre compte de magasin.

Les attaques de ce type peuvent être inquiétantes. Elles contournent toutes les mesures préventives que vous pouvez prendre de votre côté. Mais, il ne faut pas paniquer. Des solutions existent. Dans son cas, Polar doit donc attendre et exécuter toutes les mesures préventives possibles. Mais au final, il semble qu’il y a eu plus de peur que de mal.

