Votre compte Gmail fait-il partie de ceux que Google supprimera dans 3 mois ?

Exactement dans 3 mois, Google va procéder à la suppression des anciens comptes Gmail. À partir du 1er décembre, vos mails, photos et documents seront donc supprimés de la plateforme de messagerie de la firme. Voici ce que vous devez savoir et faire.

L’importance de l’action immédiate

Attention ! Une action immédiate est nécessaire sinon dans 3 mois, tout le contenu de votre ancien compte Gmail disparaîtra. C’est-à-dire, vos mails ou vos photos sur Google Photos mais aussi vos documents sur Google Drive qui sont associés à votre compte Gmail. En outre, Google a décidé de supprimer les comptes inactifs, et cela peut concerner l’ensemble de vos données.

Comptes inactifs et leur suppression

Un compte Google inactif correspond à un compte qui n’a pas été utilisé pendant une période de deux ans. Désormais, Google se réserve le droit de supprimer ces derniers. Cela inclut toutes les données qu’ils contiennent, y compris les mails, photos et documents.

Votre compte principal, celui que vous utilisez régulièrement, n’est généralement pas considéré comme inactif. Toutefois, vous pourriez perdre des données importantes dans des anciens comptes Gmail dans 3 mois. Pour éviter leur suppression, voici ce que vous pouvez faire :

Connexion régulière

La meilleure façon de garder un compte actif est de vous y connecter au moins une fois tous les 24 mois. Si vous avez utilisé votre compte Google ou l’un de ses services au cours des deux dernières années, votre compte ne sera pas supprimé.

Abonnements et activités associées

Un autre moyen d’éviter la suppression de votre compte Gmail dans 3 mois, c’est d’avoir un abonnement associé à ce compte. Alternativement, d’avoir utilisé le compte pour télécharger des vidéos sur YouTube. En outre, ces activités le maintiendront actif.

Notifications préalables à la suppression

Durant les 3 mois précédant la suppression des comptes Gmail, Google enverra des e-mails à l’adresse principale du compte. Par ailleurs, ils seront également envoyés à l’adresse e-mail enregistrée pour la récupération.

Pour vous assurer de recevoir ces notifications, vous pouvez modifier les paramètres de vos comptes Gmail. De cette manière, mettez votre adresse e-mail principale comme adresse de récupération.

Points importants à retenir

Enfin, dernier détail important, une fois ces 3 mois écoulés, votre compte Gmail sera supprimé. Dans ce cas, il ne sera plus possible d’en rouvrir un autre avec le même identifiant. Si vous attachez de l’importance à une adresse e-mail, cela devient d’autant plus crucial. Vous devez veiller à ce que le compte ne soit pas supprimé.