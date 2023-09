Compte Gmail piraté : que faire ? Le guide complet

Un compte Gmail piraté se révèle être une expérience accablante. En général, le problème peut compromettre vos données personnelles et expose vos contacts à des cyberattaques. Découvrez ici les mesures à prendre en cas de piratage et les solutions à adopter pour les éviter.

Gmail est un service de messagerie utilisé dans le cadre personnel et professionnel. D’ailleurs, c’est l’un des services de messagerie les plus populaires au monde. Victime de son succès, il est une cible privilégiée pour les cybercriminels. Il est essentiel d’agir rapidement si vous soupçonnez que votre compte Gmail a été piraté. Cela vous aidera à sécuriser au mieux vos informations et protéger vos contacts. Surmontez cette étape difficile en suivant les conseils dans cet article.

NordPass, le meilleur gestionnaire de mots de passe Vous pouvez détecter et surtout éviter un piratage de compte Gmail grâce à l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe comme NordPass. C’est un outil très pratique pour apporter une sécurité optimale à votre compte. Essayer gratuitement NordPass

Quels sont les signes qui indiquent que votre compte Gmail a été piraté ?

Voici des signes qui ne trompent pas si vous souhaitez confirmer que votre compte Gmail a été piraté :

Notifications inattendues : Une notification concernant une activité suspecte sur votre compte de la part de Google peut vous mettre la puce à l’oreille.

Une notification concernant une activité suspecte sur votre compte de la part de Google peut vous mettre la puce à l’oreille. Changement de mot de passe : Si vous n’avez pas changé votre mot de passe alors que vous n’arrivez pas à accéder à votre compte, c’est que quelqu’un l’a peut-être modifié.

Si vous n’avez pas changé votre mot de passe alors que vous n’arrivez pas à accéder à votre compte, c’est que quelqu’un l’a peut-être modifié. E-mails non reconnus : Un e-mail que vous n’avez pas envoyé dans votre boîte d’envoi ou des messages lus que vous n’avez pas ouverts peut être un signe de compte Gmail piraté.

Un e-mail que vous n’avez pas envoyé dans votre boîte d’envoi ou des messages lus que vous n’avez pas ouverts peut être un signe de compte Gmail piraté. Paramètres modifiés : Des changements dans vos paramètres que vous n’avez pas validés doivent vous alerter.

Des changements dans vos paramètres que vous n’avez pas validés doivent vous alerter. Avertissements de sécurité : Si on vous informe d’une connexion depuis un nouvel appareil ou un lieu inhabituel dont vous n’êtes pas l’auteur, vous devez vérifier qu’il ne résulte pas d’un piratage. C’est aussi le cas pour les activités suspectes.

Si on vous informe d’une connexion depuis un nouvel appareil ou un lieu inhabituel dont vous n’êtes pas l’auteur, vous devez vérifier qu’il ne résulte pas d’un piratage. C’est aussi le cas pour les activités suspectes. Messages d’amis : La réception des e-mails étranges ou des demandes suspectes provenant de votre compte à vos contacts est aussi un signe à ne pas négliger.

La réception des e-mails étranges ou des demandes suspectes provenant de votre compte à vos contacts est aussi un signe à ne pas négliger. Extensions ou applications inconnues : L’existence d’extensions sur votre navigateur ou des applications sur votre téléphone que vous n’avez pas installées sont des signes

L’existence d’extensions sur votre navigateur ou des applications sur votre téléphone que vous n’avez pas installées sont des signes Perte d’e-mails : La disparition soudaine de votre boîte de réception ou de vos dossiers peut aussi indiquer que votre compte a été piraté.

La disparition soudaine de votre boîte de réception ou de vos dossiers peut aussi indiquer que votre compte a été piraté. Notifications d’autres services : Des notifications d’autres services en ligne concernant un changement de mot de passe sont les conséquences du piratage, notamment si le mot de passe permet d’avoir accès à plusieurs services.

Compte Gmail piraté : Quelle solution adopter ?

Une fois confirmé que votre compte Gmail a bien été piraté, vous devez essayer de le récupérer et par la même occasion sécuriser votre compte. Voici les étapes à suivre pour ce faire :

Modifiez votre mot de passe : Vous devez changer rapidement votre mot de passe si vous avez encore accès à votre compte. Il est conseillé de privilégier un mot de passe fort.

Vous devez changer rapidement votre mot de passe si vous avez encore accès à votre compte. Il est conseillé de privilégier un mot de passe fort. Activez la vérification en deux étapes : C’est un indispensable pour une couche supplémentaire de sécurité à votre compte. Ainsi, au moment de se connecter, vous devez entrer un code reçu par SMS ou via une application d’authentification.

C’est un indispensable pour une couche supplémentaire de sécurité à votre compte. Ainsi, au moment de se connecter, vous devez entrer un code reçu par SMS ou via une application d’authentification. Examinez l’activité récente : Vous pouvez voir les connexions suspectes dans les paramètres. En cas d’activité que vous ne reconnaissez pas, vous devez absolument déconnecter les sessions.

Vous pouvez voir les connexions suspectes dans les paramètres. En cas d’activité que vous ne reconnaissez pas, vous devez absolument déconnecter les sessions. Vérifiez les applications connectées : Vous devez vous assurer qu’aucune application suspecte ou non reconnue n’accède à votre compte Google.

Vous devez vous assurer qu’aucune application suspecte ou non reconnue n’accède à votre compte Google. Mise à jour des questions de sécurité : C’est une étape qui vous permettra de garantir la sécurité de votre compte.

C’est une étape qui vous permettra de garantir la sécurité de votre compte. Faites un scan antivirus : Cela permet de trouver d’éventuels malwares ou logiciels espions qui auraient pu être utilisés pour avoir accès à votre compte.

Ces étapes vous permettront certainement de limiter les dommages engendrés par le piratage de votre compte Gmail et garantir la sécurité de votre compte pour l’avenir.

Sécuriser votre Compte Gmail avec un gestionnaire de mots de passe

Un gestionnaire de mots de passe comme NordPass permet de sécuriser vos mots de passe et surtout de générer des mots de passe fort pour une meilleure expérience en ligne. Développé par les créateurs de NordVPN, cet outil offre de nombreux avantages :

Créez un mot de passe fort ;

Changez le mot de passe de votre Gmail ;

Enregistrez votre nouveau mot de passe ;

Activez la saisie automatique ;

Utilisez la vérification en deux étapes ;

Mise à jour régulière.