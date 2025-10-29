Garmin Venu 4 : 3 atouts qui font trembler la concurrence

Garmin frappe fort avec sa Venu 4, et la concurrence peut bien trembler ! Cette nouvelle montre connectée cumule les atouts : un écran AMOLED sublime, une autonomie record de 10 jours, et des fonctions santé plus intelligentes que jamais.

Ajoutez à cela un design épuré et des coachs virtuels toujours plus précis, et vous obtenez la montre qui donne des sueurs froides à ses rivales. Le combat pour votre poignet vient de prendre un tournant décisif !

Garmin Venu 4 : la montre qui veut tout faire, parfois un peu trop

À première vue, la Garmin Venu 4 semble être la montre connectée parfaite : design élégant, écran AMOLED sublime et des fonctionnalités santé plus complètes que jamais. Disponible en deux tailles (41 et 45 mm), elle arbore un boîtier alliant acier et polymère renforcé, avec un bracelet silicone si confortable qu’on en oublie presque qu’on la porte. Mais derrière cette beauté sportive se cache un compagnon quotidien aux multiples visages, qui réserve autant de surprises que de frustrations.

Une interface à deux visages

La Venu 4 marie habilement contrôle tactile et deux boutons physiques, mais cette richesse d’options devient rapidement son talon d’Achille. La logique de navigation – glissements, pressions simples ou doubles, menus imbriqués – demande un véritable apprentissage. Passer d’une Apple Watch à cette Garmin ressemble à changer de langue en plein voyage : possible, mais déroutant. Les amateurs de simplicité risquent de passer plus de temps à chercher leurs réglages qu’à profiter de leur montre.

L’écosystème Garmin : puissance et complexité

Pour tirer pleinement parti de la Venu 4, il faudra composer avec deux applications : Garmin Connect pour les données de base et Connect IQ pour les applications additionnelles. Un écosystème puissant mais moins fluide que l’environnement Apple. La synchronisation peut parfois être capricieuse, exigeant des mises à jour manuelles ou un ré-appairage inattendu. Ces petits bugs techniques, bien que probablement résolus par les futures mises à jour, rappellent que la perfection technique reste un idéal à atteindre.

Le sommeil : une analyse prometteuse mais perfectible

Garmin mise gros sur le suivi du sommeil avec des fonctionnalités séduisantes : détection automatique des siestes, rappel de couvre-feu personnalisable et blocage de la lumière bleue. Le nouveau statut de santé global (Health Status) synthétise vos données physiologiques de manière impressionnante. Pourtant, la technologie montre ses limites : le système, basé sur les mouvements et le rythme cardiaque, peut parfois confondre immobilité et sommeil profond. Un challenge technologique que même Garmin n’a pas encore totalement surmonté.

La santé sous la loupe

C’est dans le domaine médical que la Venu 4 impressionne le plus. Équipée du capteur Elevate 5 dernier cri, elle mesure avec précision la variabilité du rythme cardiaque, le stress, la saturation en oxygène et même la température cutanée. La fonction « Batterie du corps » (Body Battery) reste un outil remarquable pour gérer son énergie quotidienne. Ces données s’enrichissent de métriques avancées comme le VO2 max ou l’EPOC, offrant un coaching virtuel d’une rare précision.

Le paradis des sportifs

Avec plus de 30 modes sportifs et un GPS multi-fréquence à la précision redoutable, la Venu 4 couvre tous les terrains. Randonneurs et coureurs apprécieront la navigation avec import d’itinéraires, tandis que les fitness addicts profiteront des exercices animés directement sur l’écran. La montre devient un véritable coach personnel, capable de guider vos séances de HIIT, yoga ou musculation avec un professionnalisme déconcertant.

Autonomie : le grand atout

Face aux montres Apple qui nécessitent une recharge quotidienne, la Venu 4 affiche une autonomie remarquable : jusqu’à 10 jours pour le modèle 41mm (12 jours pour le 45 mm), et 3 à 4 jours avec l’affichage permanent activé. Cette endurance s’accompagne cependant d’une déception : le chargeur propriétaire, incompatible avec la recharge sans fil, rappelle que Garmin garde ses spécificités techniques.

Les petites touches qui comptent

La lampe LED intégrée se révèle étonnamment utile dans diverses situations, tandis que l’assistant vocal et la fonction d’appel (via smartphone) complètent judicieusement l’expérience utilisateur. Ces détails pratiques participent à faire de la Venu 4 un véritable couteau suisse numérique, même si certaines fonctionnalités comme la synthèse vocale des données restent perfectibles.

Le verdict des chiffres

À 13 790 couronnes tchèques (environ 550 euros), la Venu 4 se positionne dans le haut de gamme. Un investissement justifié pour les sportifs exigeants, mais qui peut sembler élevé pour un usage plus occasionnel. La version avec bracelet en cuir à 14 000 couronnes ajoute une touche d’élégance supplémentaire pour ceux qui souhaitent marier performance et style.

Pour qui sonne le glas ?

La Venu 4 séduira les athlètes passionnés de données et les amateurs de technologies de la santé. En revanche, les utilisateurs Apple cherchant la simplicité risquent de se heurter à sa complexité. Cette montre incarne parfaitement la philosophie Garmin : une approche exhaustive parfois au détriment de l’immédiateté. Entre beauté et technicité, la Venu 4 danse sur un fil, offrant le meilleur… et parfois un peu trop.

