Garmin D2 Air X15 : la montre connectée des pilotes s’offre un écran AMOLED

Décollage immédiat pour la nouvelle Garmin D2 Air X15 ! Cette montre connectée dédiée aux pilotes passe à la vitesse supérieure avec un sublime écran AMOLED de 1,4 pouce.

Entre ses fonctions aviation avancées et son design épuré, elle fait voler en éclats les frontières entre technologie spécialisée et élégance quotidienne. Préparez-vous à avoir votre propre copilote numérique au poignet – les commandes de vol n’ont jamais été aussi stylées. L’aviation connectée entre dans une nouvelle ère !

Garmin D2 Air X15 : la montre connectée qui prend votre pilote intérieur

Garmin passe à la vitesse supérieure dans l’univers de l’aviation avec sa nouvelle D2 Air X15. Cette smartwatch de milieu de gamme, qui remplace le modèle X10, fait un bond technologique en s’inspirant directement de la plateforme Venu 4.

Elle arbore un écran AMOLED de 1,4 pouce logé dans un boîtier de 45 mm, alliant polymer renforcé et acier inoxydable pour un poids plume de seulement 56 grammes. Autonomie jusqu’à 10 jours et verre Gorilla Glass 3 complètent ce tableau séduisant.

Des outils d’aviation au poignet

La vraie révolution réside dans son logiciel spécialisé. L’application Garmin Pilot transforme la montre en véritable copilote numérique. Elle affiche des données de vol, informations de navigation et alertes de l’équipage directement au poignet.

Le « rapport matinal aviation » offre une synthèse météo personnalisée. Et on peut voir l’état des terrains d’aviation. Tandis que les commandes vocales permettent de lancer des activités spécifiques comme « Start Fly » ou « Direct to » sans quitter des yeux le ciel.

La technologie au service de la sécurité

Garmin a pensé à tout, y compris aux opérations nocturnes. La Garmin D2 Air X15 intègre une lampe LED intégrée avec intensités variables et lumière rouge pour préserver la vision nocturne. Plus impressionnant encore : pour les avions équipés de PlaneSync, la montre donne accès à distance au tableau de bord de l’appareil. Elle permet de vérifier le carburant, l’état électrique et la position depuis le sol.

Un compagnon connecté au quotidien

Au-delà de l’aviation, la montre excelle dans les fonctions grand public. Les commandes vocales étendues, l’application Messenger pour la messagerie bidirectionnelle et les notes vocales géolocalisées en font un outil polyvalent. Le cadran intelligent change même dynamiquement de couleur selon les conditions de vol basées sur le METAR de l’aéroport sélectionné, mariant élégamment utilité et design.

Accessible dès 559 euros

Proposée à 559 euros (649,99 dollars) dans des finitions Slate ou Silver avec bracelet silicone noir, la D2 Air X15 se positionne comme l’allié premium des pilotes modernes. Elle démontre que technologie spécialisée et élégance au quotidien peuvent parfaitement coexister. Cela offre une expérience wearable unique où les données de vol rencontrent le style de vie connecté. Les passionnés d’aviation ont trouvé leur nouvelle coéquipière.

