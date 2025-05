Garmin Forerunner 570 & 970 : vos alliées pour le triathlon

Garmin lève le voile sur deux nouvelles montres connectées destinées aux coureurs aguerris et aux triathlètes. Avec leurs fonctionnalités poussées, les Forerunner 570 et 970 ambitionnent de devenir les références haut de gamme du secteur.

Avec les Forerunner 570 et 970, Garmin enrichit sa gamme de montres connectées GPS destinées aux passionnés de sport. Ces modèles haut de gamme intègrent des outils avancés pour l’entraînement, la récupération et la santé. Pensées pour les coureurs et triathlètes ambitieux, elles combinent innovation, précision et autonomie. Garmin confirme ainsi son positionnement de leader sur le marché des wearables sportifs.

Deux montres connectées conçues pour repousser ses limites

Garmin renforce sa gamme Forerunner avec deux nouveaux modèles qui visent clairement le haut niveau : les Forerunner 570 et Forerunner 970. Ces montres GPS multisports, pensées pour les athlètes ambitieux, misent sur l’analyse de la performance et la précision des données. On retrouve notamment des outils d’entraînement pointus, des suggestions personnalisées d’exercices, et un score de préparation quotidien.

Particularité marquante : l’écran AMOLED ultra-lumineux, une première pour la marque. Le design, à la fois robuste et élégant, reste fidèle à l’ADN Garmin, avec une navigation hybride tactile et boutons. Quant à la connectivité, elle se veut complète : appels, commandes vocales, notifications, paiements sans contact, ou encore synchronisation musicale. Pour Susan Lyman, vice-présidente marketing de Garmin, l’objectif est clair : « aider les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes avec des outils innovants et précis ».

La Forerunner 970, un concentré d’innovation

Le modèle 970 pousse le concept plus loin avec des fonctions exclusives. Outre un boîtier en titane et un verre saphir, elle embarque une lampe LED intégrée, une application ECG, et des indicateurs avancés comme la tolérance de course ou l’économie de mouvement — utiles pour affiner chaque entraînement.

Les scientifiques de Garmin ont développé une mesure inédite : la perte de vitesse d’impact au sol. Ce type de données permet une meilleure gestion de la fatigue et une prévention plus fine des blessures, particulièrement utile pour les coureurs longue distance et les triathlètes. Autre atout de taille : la cartographie embarquée. L’utilisateur peut créer ou importer un parcours depuis Garmin Connect et bénéficier d’une navigation guidée, même hors réseau. De quoi rassurer les explorateurs en quête d’efficacité et d’autonomie.

Un écosystème complet qui valorise la régularité

Garmin Connect reste au cœur de l’expérience. C’est là que se synchronisent les séances, les métriques et les conseils d’entraînement. Triathlon Coach, estimations d’ovulation, prévisions de temps de course, ou encore auto-laps intelligents : l’application devient un véritable coach digital, qui adapte les recommandations en fonction des performances et du niveau de récupération.

La Forerunner 570, quant à elle, reprend l’essentiel des fonctions et conserve une accessibilité légèrement supérieure. Elle sera disponible à 549,99 €, contre 749,99 € pour le modèle 970, à compter du 21 mai 2025 sur Garmin.com. Un positionnement tarifaire qui confirme leur ambition premium. Entre puissance technologique, analyse poussée et souci du détail, Garmin signe ici deux montres pensées pour les sportifs qui n’acceptent aucun compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

