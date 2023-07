Les plantes parlent enfin grâce à Francesco, le pot connecté adoré des jardiniers

Francesco est un pot connecté qui permet à nos plantes de parler. Cette nouvelle technologie vient d’être lancée et elle fera surement le bonheur des jardiniers. Si vous voulez en savoir plus sur Francesco, cet article est fait pour vous !

Les origines du pot connecté Francesco

Le pot connecté « Francesco » a été créé par quatre étudiants de l’Université Nationale Australienne (ANU). Il est équipé de capteurs qui surveillent l’humidité du sol, la quantité de lumière solaire et les signaux électriques des plantes.

Ils l’ont fabriqué dans le cadre d’un cours universitaire. Le pot connecté Francesco possède un visage animé sur son écran LCD. Par ailleurs, il est imprimé en 3D. En plus de surveiller la plante, il partage des anecdotes amusantes et danse sur « Toxic » de Britney Spears. C’est sa chanson fétiche !

Un lien profond avec les plantes

Deux des créateurs du pot connecté Francesco sont Jasper Lang et Brinda Murlikrishna. Ils ont expliqué à ABC Radio Canberra qu’il avait pour objectif d’aider les gens. En outre, leurs buts est d’aider les gens à comprendre et à se connecter avec leurs plantes.

Par exemple, lorsque Francesco a besoin d’eau, de soleil ou de compagnie, il peut en informer son propriétaire en parlant. Cette capacité est vraiment remarquable, surtout parce qu’il s’agit d’un pot de fleurs.

M. Lang a déclaré : « Nous voulions donner vie au genre de vie invisible des plantes. » Ainsi, il voulait montrer des aspects que nous ne voyons pas tous les jours. Francesco vise à créer une connexion plus profonde entre l’individu et ses plantes d’intérieur. Par ailleurs, celle-ci permet également une empathie plus profonde envers la nature en général.

Crédit : Australian National University (ANU)

Remédier à l’oubli involontaire

Mme Murlikrishna a expliqué que l’idée du pot connecté est née de leur propre expérience d’oubli involontaire des plantes d’intérieur. « Certaines d’entre nous, moi y compris, avons été coupables de ne pas bien prendre soin de nos plantes », dit-elle. « Nous avons eu une discussion sur l’outil qui pourrait rappeler aux personnes d’en prendre soin de manière amicale et humoristique. »

Bien que les pots de fleurs connectés ne soient pas une idée nouvelle, elle a souligné un fait. Ce qui rend Francesco unique, c’est sa « personnalité particulière ». « Généralement, un appareil connecté se contente de donner les mesures ou les valeurs des capteurs », a-t-elle dit. « Mais Francesco parle et raconte beaucoup d’anecdotes amusantes. »

Le fonctionnement de « Francesco » le pot connecté

Francesco utilise des électrodes collées sur l’une des feuilles de la plante pour détecter les signaux électriques. Ainsi, il est en mesure d’interpréter ce que celle-ci pourrait ressentir. « Les plantes produisent des signaux électriques similaires à ceux que nous produisons dans nos nerfs. Et nous pouvons les détecter », a-t-il expliqué.

Le visage animé du pot connecté Francesco change en fonction des signaux électriques de la plante. Cela donne une « interprétation assez basique » de l’humeur de la plante.

Ceci pourrait aussi vous intéressez :