Le meilleur robot de piscine vous permet de nettoyer et d’entretenir votre bassin efficacement et sans effort.

Se baigner dans sa propre piscine est un pur moment de plaisir. Cependant, son nettoyage peut ĂȘtre fastidieux. Toutefois, quel que soit le type de bassin que vous disposez (hors-sol ou enterrĂ©e), s’il est mal entretenu, il prĂ©sente un risque Ă©levĂ© de prolifĂ©ration des algues et des bactĂ©ries.

En fait, les inconvĂ©nients sont trĂšs nombreux. Dans ce contexte, il se peut que l’eau vire en vert. À part cela, le pH de l’eau peut changer, alors que ce phĂ©nomĂšne peut engendrer l’irritation des yeux et de la peau.

Par consĂ©quent, pour que vous puissiez entretenir convenablement votre bassin d’eau, vous devez disposer d’un robot de piscine. En fait, cet appareil est dotĂ© d’une fonction nettoyante et aspirante. En plus, il est caractĂ©risĂ© par une brosse intĂ©grĂ©e.

Cependant, il existe actuellement de nombreux types de robots de piscine disponibles sur le marché. Alors, comment connaßtre le modÚle le plus adapté pour vous ?

Pour vous aider dans votre choix, nous avons Ă©tabli la liste des meilleurs robots de piscine que vous pouvez acheter.

1) Bestway Thetys : le meilleur robot de piscine du marché

Caractéristiques techniques Catégorie : électrique

Longueur cĂąble : sans cĂąble

Durée de cycle : 60 minutes

Type de revĂȘtement : Carrelage, liner, polyester, PVC, bĂ©ton

Thetys Bestway est un robot nettoyeur de piscine sans fil capable de nettoyer toute sorte de piscine, qu’elle soit enterrĂ©e ou hors-sol. Il convient parfaitement Ă toutes les formes de piscine : rectangulaire, ovale, ronde ou libre. Par ailleurs, ce dispositif a la capacitĂ© de collecter jusqu’Ă 4,5 litres de dĂ©bris.

Le robot de piscine Thetys Bestway a une autonomie de 60 minutes aprĂšs une recharge de 3 Ă 4 heures. En outre, il peut se dĂ©placer Ă une vitesse de 1 km par heure. Cet appareil convient aux grandes piscines d’environ 50 mĂštres carrĂ©s.

Prix abordable

Capteurs multi-touches

Cycle court

Évacuation de l’eau

2) Zodiac Mx8 : le meilleur robot de piscine performant

Caractéristiques techniques Catégorie : hydraulique

Longueur cĂąble : 12 mĂštres

Durée de cycle : 2 heures

Type de revĂȘtement : Carrelage, bĂ©ton peint, PVC armĂ©

Pour profiter d’un robot de piscine performant, pas besoin de chercher bien loin. Le Zodiac Mx8 en est un bon exemple. Cet appareil est rapide et durable. Il se rĂ©vĂšle idĂ©al pour les piscines jusqu’à 12 mĂštres de long et 6 mĂštres de large. De plus, il s’adapte Ă de nombreux types de revĂȘtements : bĂ©ton peint, PVC armĂ©, carrelage, etc.

Comme la plupart des robots nettoyeurs de piscine, ce modĂšle se dĂ©place de maniĂšre alĂ©atoire grĂące au systĂšme X-Drive. À part cela, il a une vitesse de 8 mĂštres par minute. Lors du nettoyage, le fabricant recommande un cycle de 6 heures en deux Ă©tapes.

Hydraulique

Rapport qualité/prix

Lent

Se bloque parfois

3) DOLPHIN Maytronics T35 : le meilleur robot de piscine pour les grands bassins

Caractéristiques techniques Catégorie : électrique

Longueur cĂąble : 12 mĂštres

Durée de cycle : 2 heures

Type de revĂȘtement : Liner, PVC, BĂ©ton, Fibre de verre

Le robot nettoyeur de piscine DOLPHIN Maytronics T35 assure un nettoyage en profondeur. En effet, il dispose d’une brosse active qui frotte et dĂ©barrasse votre piscine des algues et des bactĂ©ries.

À part cela, ce robot de piscine se caractĂ©rise Ă©galement par un filtre multicouche. Ce filtre se rĂ©vĂšle performant pour collecter les petites particules et les gros rĂ©sidus. GrĂące Ă cette caractĂ©ristique, l’eau de la piscine reste toujours claire et propre. Le DOLPHIN Maytronics T35 est adaptĂ© aux piscines d’une longueur maximale de 12 mĂštres. En outre, il dispose d’un cycle de nettoyage de 2 heures.

Scan intelligent

Brosse active

Assez onéreux

Manque de fonctionnalités

4) Tiger Shark QC : un robot de piscine au meilleur rapport qualité /prix

Caractéristiques techniques Catégorie : électrique

Longueur cĂąble : 12 mĂštres

Durée de cycle : 1h30

Type de revĂȘtement : Liner, PVC, BĂ©ton, carrelage

Ce robot de piscine peut nettoyer un grand bassin (12 mĂštres de long au maximum). En plus, cet appareil est compatible avec de nombreux types de revĂȘtement, notamment le PVC armĂ©, bĂ©ton, liner, carrelage, etc. En effet, ce dispositif est caractĂ©risĂ© par une brosse mousse, ainsi, il peut nettoyer efficacement les revĂȘtements lisses.

Brosse mousse

2 programmes disponibles

Assez coûteux

Lourd

5) Kokido : le meilleur robot de piscine riche en fonctionnalités

Caractéristiques techniques Catégorie : électrique

Longueur cùble : non communiqué

Durée de cycle : 90 minutes

Type de revĂȘtement : Liner, PVC, BĂ©ton, carrelage

Le Kokido est un robot de piscine sans fil qui intĂšgre une batterie en lithium. Il dispose d’une autonomie d’environ 90 minutes. À part cela, cet appareil est dotĂ© de nombreuses fonctionnalitĂ©s intelligentes.

Par exemple, afin d’optimiser la durĂ©e de vie de la batterie, le Kokido peut dĂ©marrer automatiquement. Cela veut dire que, quand on le plonge dans l’eau, il commence immĂ©diatement Ă nettoyer la piscine. Et il s’arrĂȘte automatiquement lorsqu’il ne dĂ©tecte plus d’eau.

Sans fil

Fonctions intelligentes

Assez lourd

Nettoyage en profondeur

6) Zodiac Vortex AV35050 : le meilleur robot de piscine haut de gamme

Caractéristiques techniques Catégorie : cyclonique

Longueur cĂąble : 12 mĂštres

Durée de cycle : 3 heures

Type de revĂȘtement : Liner, PVC, BĂ©ton, carrelage

Le Zodiac Vortex AV35050 est un robot de piscine haut de gamme. Ce modĂšle se dĂ©marque de ses concurrents par l’intĂ©gration d’un systĂšme d’aspiration cyclonique. GrĂące Ă cette fonctionnalitĂ©, tous les dĂ©bris sont mis en suspension. Ensuite, ces derniers passent par le ricochet de colmatage du filtre. Il est Ă noter que ce robot de piscine peut nettoyer tout type de bassin et peut couvrir une surface de 12 x 6 mĂštres.

Haut de gamme

Systùme d’aspiration cyclonique

TrÚs onéreux

Lift system absent

7) Dolphin Maytronics E30 : le meilleur robot Ă©lectrique pour la puissance

Caractéristiques techniques Catégorie : électrique

Longueur cĂąble : 12 mĂštres

Durée de cycle : 2 heures

Type de revĂȘtement : Liner, PVC, BĂ©ton, carrelage

Le Dolphin Maytronics E30 fait partie des meilleurs robots Ă©lectriques que vous pouvez acheter. Cet appareil peut effectuer un cycle de deux heures au maximum. Toutefois, il vous offre un nettoyage de haute qualitĂ© grĂące Ă sa puissance. En plus de cela, ce robot de piscine intĂšgre le systĂšme PowerStream. GrĂące Ă cette fonctionnalitĂ©, ce robot de piscine peut facilement adhĂ©rer sur les parois et le fond du bassin d’eau.

SystĂšme PowerStream

TrĂšs puissant

Le cñble s’enroule

Un programme

8) Aquavac 250 LI : le premier robot de piscine sans cĂąble de Hayward

Caractéristiques techniques Catégorie : électrique

Longueur cĂąble : sans cĂąble

Durée de cycle : 2 heures

Type de revĂȘtement : tout type

Hayward complĂšte sa gamme par Aquavac 250 LI, le premier robot de piscine sans fin de la marque. Il a Ă©tĂ© spĂ©cialement conçu pour nettoyer un bassin d’eau d’une dimension de 4,5 x 9 m et d’une profondeur de 1,5 m. Ce robot intĂšgre une batterie lithium 11.4 V offrant une Ă©conomie de 2 heures. En revanche, sa pleine capacitĂ© nĂ©cessite entre 5 Ă 6 heures de charge.

Sans oublier qu’Aquavac est livrĂ© avec une brosse et une spatule. Cet appareil offre un dĂ©bit d’aspiration de 60 litres par minute, avec une finesse de filtration de 250 microns.

Prix abordable

Polyvalent

Pas de fonctionnalité haut de gamme

FAQ

Lorsque vous choisissez un robot de piscine, prenez en compte le type de nettoyage voulu : brossage ou aspiration. En effet, comme son nom l’indique, le brossage consiste Ă frotter le revĂȘtement de votre bassin d’eau grĂące Ă des brosses rotatives. Tandis que l’aspiration insuffle les impuretĂ©s. Par consĂ©quent, pour un meilleur nettoyage, optez pour un modĂšle Ă brossage.

Robot piscine hydraulique ou Ă©lectrique ?

Il existe deux grandes catĂ©gories de robots de piscine. PremiĂšrement, il existe le modĂšle Ă©lectrique qui peut nettoyer le fond de votre bassin d’eau. DeuxiĂšmement, le modĂšle hydraulique assure le nettoyage des parois et de la ligne d’eau en plus du fond. Par consĂ©quent, privilĂ©giez le robot de piscine hydraulique si votre budget vous le permet.

Alimentation

Un robot de piscines Ă©lectriques est alimentĂ© par des transformateurs pour Ă©viter les dangers potentiels d’Ă©lectrocution lors du nettoyage de l’appareil. En fonction des modĂšles et des marques de robots, la tension Ă©lectrique classique Ă 230 V se transforme en 12 V ou 24 V, soit une tension plus sĂ»re.

Ce voltage est une obligation pour les Ă©quipements en relation directe avec les eaux. Ainsi, si un problĂšme de tension survient, les baigneurs ne risquent pas d’ĂȘtre blessĂ©s

Par ailleurs, le robot de piscine est muni Ă la base de dispositifs sĂ©curitaires qui interrompent le circuit Ă©lectrique en cas de surtension. Leur consommation reste par consĂ©quent marginale et ne risque pas d’alourdir la facture

DĂ©placement

Pour se dĂ©placer, le robot est guidĂ© grĂące Ă un moteur ou plusieurs selon la gamme et le fabricant. Ces moteurs alimentent les galets ou les chaĂźnes. En outre, il contribue Ă maintenir le robot en bonne position afin d’Ă©viter toute chute de celui-ci dans le fond du bassin.

Nettoyage

Le moteur se charge de faire aspirer l’eau. Cela autorise un nettoyage efficace de la paroi et du fond des piscines. Tout robot de piscine possĂšde un filtre intĂ©grĂ© capable de retenir les saletĂ©s et autres dĂ©bris.

Pour assurer une longévité maximale, il faut nettoyer ce filtre. En plus, le robot est équipé de balais à picots ou mousses. Ils permettent de faire bouger le robot, mais surtout de procéder à son nettoyage.

Pour le robot de piscine Ă©lectrique, il se branche comme tous les appareils Ă©lectromĂ©nagers. Mais pour le modĂšle hydraulique, vous devez le brancher par le biais d’un tuyau Ă la prise balai. DĂšs que le tuyau est fixĂ©, le dispositif va se mettre en marche.

Robot piscine brosse mousse ou picot ?

Cela varie en fonction du revĂȘtement de votre bassin. En effet, le robot de piscine brosse est adaptĂ© pour les surfaces lisses comme le carrelage, une piscine Ă coque, etc. Toutefois, le modĂšle Ă picot est destinĂ© pour le liner, le PVC armĂ© et le bĂ©ton.

