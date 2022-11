Comment nettoyer votre écran TV et ses accessoires sans les abîmer ?

Avez-vous déjà pensé à nettoyer l’écran de votre TV ? C’est peut-être l’une des dernières choses auxquelles vous pensez, mais elle joue beaucoup dans la qualité de l’image.

De la poussière, vos empreintes digitales… se déposent chaque jour sur l’écran de votre téléviseur qui s’en trouve assez flou. Les images affichées sont peu nettes. Nettoyer l’écran tv permettait de venir à bout de ce souci de netteté.

À quelle fréquence devez-vous nettoyer l’écran de votre TV ?

Ce nettoyage s’impose au moins une fois par semaine. Vous n’aurez besoin que d’un chiffon en microfibre, d’un nettoyant spécial téléviseur, d’alcool à friction et d’une lingette désinfectante.

Comment nettoyer les écrans plasma, LCD, LED et OLED ?

Éteignez avant tout votre smart TV ou votre téléviseur à écran plat. Vous pouvez aussi le débrancher, mais ce n’est pas obligatoire. Dépoussiérez ensuite l’écran avec un chiffon microfibre ou un chiffon doux. Vaporisez ensuite un nettoyant spécial téléviseur sur votre chiffon et essuyez délicatement les taches tenaces sur votre écran. N’oubliez pas de dépoussiérer et de laver aussi la base, le dessus de votre écran et le cordon d’alimentation. Laissez maintenant l’écran sécher à l’air libre avant de rallumer votre téléviseur.

Comment laver l’écran d’un téléviseur à tube cathodique ?

Éteignez votre téléviseur et débranchez-le. Dépoussiérez délicatement votre écran avec un chiffon en microfibre. Essuyez ensuite l’écran avec un chiffon en microfibre imbibé d’une solution de nettoyage composée à parts égales d’eau et d’alcool à friction. Laissez ensuite l’écran sécher à l’air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

Comment nettoyer la télécommande d’un téléviseur ?

Utilisez une lingette désinfectante pour éliminer les germes, les empreintes digitales et tout autre résidu qui s’y seraient déposés. Veillez à ce que la lingette utilisée soit humide et non trempée pour éviter toute éventuelle infiltration d’eau à l’intérieur de la télécommande. Insistez un peu entre les boutons, car la crasse a tendance à s’y accumuler.

Il est conseillé d’enlever les piles avant le nettoyage. Vous pouvez aussi réaliser cette tâche dans une autre pièce pour éviter toute modification impromptue des paramètres de votre téléviseur.

Quelques points à respecter lors du nettoyage des écrans de votre téléviseur

Dépoussiérez avant d’utiliser un agent de nettoyage.

Tous les mouvements réalisés se doivent d’être délicats.

Les solutions de nettoyage sont à pulvériser en petite quantité sur votre chiffon et non directement sur l’écran.

N’utilisez que des solutions de nettoyage approuvées.