La meilleure télécommande universelle est une solution tout-en-un, permettant de contrôler non seulement votre smart TV, mais l’ensemble des appareils électroniques. Zoom sur ces accessoires de plus en plus populaires.

Les services et appareils de divertissement ne cessent de gagner en nombre. Depuis les cinq dernières années, le contrôle de ces divers appareils devient plus aisé. Si auparavant, on a passé plus de temps à jongler avec les télécommandes, aujourd’hui, on arrive à tout contrôler à l’aide d’un seul accessoire. Avec une télécommande universelle, on peut contrôler la télé et le décodeur en même temps. On peut également ouvrir/fermer la porte à distance ou jouer des tubes préférés pendant les heures de cuisine. Parmi la multitude de modèles que dispose le marché, voici les 7 meilleures télécommandes universelles que vous pouvez acheter :

SofaBaton U1 : la meilleure télécommande universelle dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 15

Application mobile : iOS, Android

Plage maximale : 8 m

La télécommande Sofabaton U1 peut se coupler avec plus de 6000 marques d’appareils (TV, DVD, récepteur satellite, etc.). Elle prend en charge jusqu’à 15 appareils en même temps. En plus, un seul bouton macro peut suffire pour contrôler un grand nombre d’appareils via la connexion infrarouge. Tout cela grâce à une nouvelle puce intelligente qui offre une portée plus longue.

En outre, vous pouvez programmer l’heure de début, de pause, etc. pour chaque appareil via la Sofabaton U1. Le rouleau de roue ne fait que faciliter la commutation entre les appareils. Si cette télécommande prenait en charge la commande vocale, ce serait vraiment formidable.

Prix abordable

Jusqu’à 15 appareils contrôlés

La configuration nécessite du travail

Absence de commande vocale

BroadLink IR et RF : la meilleure télécommande universelle pour contrôler une maison intelligente

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 255

Application mobile : iOS, Android

Plage maximale : 19,8 m

Lorsqu’on vit dans une maison intelligente, le contrôle de tous ces dispositifs connectés peut rapidement entraîner un désordre. Pour éviter cela, il convient d’opter pour une télécommande universelle. Prenant en charge jusqu’à 255 appareils en même temps, la BroadLink IR et RF offre la solution idéale pour accéder au contrôle total de votre maison.

Il suffit de demander par la voix et la commande passe vers l’appareil concerné. Que vous vouliez verrouiller la porte, éteindre la lumière ou lancer vos meilleurs tubes, il suffit de dire ce que vous voulez. En deçà de sa portée maximale, vous pouvez recourir à l’application BroadLink via votre téléphone pour effectuer un contrôle à distance.

Prix abordable

Minuterie programmable pour les appareils pris en charge

Contrôle vocal uniquement

Pas de manuel en français

One For All URC 2981 : le modèle d’entrée de gamme

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 8

Application mobile : non

Plage maximale : 10 m

La télécommande One For All URC 2981 fonctionne à l’infrarouge. Elle peut contrôler une large gamme d’appareils, allant des télévisions aux barres de son, incluant les décodeurs de diverses sortes. Au total, elle peut commander jusqu’à 8 appareils en même temps. Quelle que soit la marque de votre appareil, vous pouvez compter sur l’OFA 2981 pour le contrôler en toute sécurité.

Dotée d’une capacité de transfert de fonctions, cette télécommande peut copier les fonctions de la télécommande d’origine. En plus, elle se configure avec grande facilité car à la livraison, vous aurez droit à un manuel utilisateur.

Compatible avec les modèles plus anciens

Manuel explicite

Code difficile à trouver

Programmation complexe

Logitech Harmony Companion : la meilleure télécommande universelle haut de gamme

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 8

Application mobile : iOS, Android

Plage maximale : 10 m

La télécommande Harmony Companion de chez Logitech offre la solution idéale pour commander les postes téléviseurs et des périphériques audio, les consoles de jeux et même les dispositifs domotiques. En effet, avec elle, vous pouvez contrôler votre Freebox et vos verrous en même temps. Vous pouvez même commander votre Xbox ou votre console PS4 sans difficulté.

La Harmony Companion peut supporter jusqu’à 8 appareils à la fois. Pour la commande, elle prend en charge le Wi-Fi, Bluetooth tout en incluant le traditionnel infrarouge. Bien entendu, pour la configuration, vous devez utiliser votre smartphone, mais cela ne doit pas poser de problème étant donné que l’appli est disponible pour iOS et Android.

Application compagnon pour la configuration

Modèle parfait pour une maison intelligente

Très chère

Pourrait prendre en charge un plus grand nombre d’appareils

One For All Smart Control 5 URC 7955 : services de streaming à volonté sans bouger le petit doigt

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 5

Application mobile : iOS, Android

Plage maximale : 10 m

Marques déjà existantes ou à venir, la télécommande universelle URC 7955 a été conçue pour les supporter toutes. Elle prend en charge un large éventail d’appareils électroniques tels que les périphériques audio, les Blu-ray et les consoles de jeux. De plus, cette meilleure télécommande universelle de chez One For All permet également d’accéder aux services de streaming en ligne comme Netflix, Amazon Prime et YouTube.

Par ailleurs, ses 3 activités programmées (Watch TV, Watch Movie et Listen to Music) permettent de passer d’un mode à l’autre en toute aisance. Pour que son utilisation ne soit pas un casse-tête, vous n’avez qu’à télécharger l’application gratuite sur votre smartphone.

3 modes programmés

Accès à des services de streaming vidéo

Dépourvue de connexion Bluetooth et Wi-Fi

Taille encombrante

Total Control URC1785 : le meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 8

Application mobile : non

Plage maximale : 10 m

Contrôler 8 appareils via une seule télécommande, c’est possible avec la télécommande universelle Total Control URC1785. Elle fonctionne par infrarouge. Ce qui facilite son utilisation jusqu’à une plage maximale de 10 mètres. Peu importe la marque de votre appareil, s’il s’agit d’une marque connue, l’URC1875 peut le prendre en charge.

Livrée avec un manuel d’utilisateur, la Total Control URC1785 est très facile à prendre en main. Ce qui fait d’elle une parfaite alliée, notamment lorsque vous disposez de plusieurs appareils électroniques comme les téléviseurs (satellites ou câble) et les barres de son.

Facile à configurer

Bon rapport qualité/prix

Certaines marques ne sont pas prises en charge

Absence d’appli compagnon

Philips SRP2018/10 8 en 1 : idéale pour remplacer la télécommande d’origine

Caractéristiques techniques Appareils pris en charge : 1

Application mobile : non

Plage maximale : 10 m

Philips a conçu la SRP2018/10 pour fonctionner avec un grand nombre d’appareils. Elle est en fait compatible avec plus de 800 marques. Cette meilleure télécommande universelle peut remplacer jusqu’à 8 télécommandes. Avec une longue portée de 10 mètres, le contrôle d’un lecteur Blu-ray, d’un décodeur TV ou d’un appareil de streaming serait un jeu d’enfants.

Malheureusement, elle ne supporte qu’un appareil. Ce qui signifie que vous devez acheter une autre pour contrôler les autres appareils s’il vous arrive de perdre ou de casser leur télécommande d’origine. Vu son prix qui n’est pas très compétitif, ce modèle peut ne pas être le meilleur modèle à adopter à première vue. Mais Philips conçoit toujours ses produits pour durer.

Design compact

Compatible avec plus de 800 marques

Ne supporte qu’un seul appareil

Prix moins attractif

FAQ sur la télécommande universelle

Qu’est-ce qu’une télécommande universelle ?

Une télécommande universelle est une sorte de boitier destiné à effectuer le contrôle à distance d’un appareil électrique ou électronique. Autrefois, la zapette a permis de changer de chaîne sans toucher le poste téléviseur. Avec l’avancée technologique, d’autres appareils peuvent être commandés à l’aide d’une telle télécommande comme les barres de son, les décodeurs et les appareils de streaming.

Aujourd’hui, une télécommande universelle peut commander divers dispositifs domotiques à l’instar des serrures connectées et des ampoules connectées. Encore mieux, vous pouvez vous servir d’une seule télécommande pour démarrer un grand nombre d’appareils simultanément.

Par exemple, il suffit d’appuyer sur un seul bouton de votre télécommande pour allumer la télé et la barre de son. Il en est de même si vous voulez verrouiller la porte et baisser les stores à la tombée de la nuit. Tout cela pour dire que la télécommande universelle devient un accessoire de plus en plus indispensable. Ce qui justifie sa popularité accrue.

Pour commander un appareil à distance, il faut utiliser un code unique qui lui permet de communiquer avec la télécommande. Le code est reconnu par un seul appareil et ne pourra pas fonctionner avec d’autres appareils. Quant à la connexion entre la télécommande et l’appareil, il existe différents modes de connexion. Certaines télécommandes universelles sont programmables ; ce qui offre une grande facilité d’utilisation.

La connexion par infrarouge reste la plus ancienne. Elle existe toujours chez les modèles plus récents, mais en cohabitation avec d’autres modes de fonctionnalités. En effet, certains modèles fonctionnent à la fois par infrarouge et par ondes hertziennes, ultrasons, Bluetooth ou Wi-Fi.

Lorsque la télécommande fonctionne au moyen de la fréquence radio, on n’a pas besoin de la pointer sur l’appareil pour recevoir les commandes. C’est, par exemple, le cas lorsqu’on est amené à déverrouiller une serrure qui se trouve de l’autre côté de la porte. Il suffit d’être à la portée de l’onde pour que cela marche.

En revanche, un modèle qui fonctionne via le réseau Wi-Fi requiert uniquement un réseau domestique pour fonctionner. Dans ce cas, les commandes peuvent s’effectuer même à une grande distance à l’aide de l’application compagnon. Les télécommandes universelles de ce genre s’utilisent notamment pour contrôler le climatiseur, les serrures et lumières connectées.

Quels sont les avantages d’une télécommande universelle ?

Une télécommande universelle peut être utilisée pour remplacer l’originale. Cette universalité permet de contrôler n’importe quel appareil sans se soucier de la marque. C’est le premier point positif d’un tel type de télécommande.

En plus de cela, il existe de nombreux modèles qui peuvent prendre en charge un grand nombre d’appareils. C’est là que réside le véritable atout d’une télécommande universelle. Dans ce cas, on peut dire qu’il s’agit d’une solution tout-en-un pour commander une large gamme d’appareils. Au lieu d’utiliser un nombre élevé de télécommandes, on en utilise un seul.

Les modèles les plus sophistiqués comme le Harmony Companion de chez Logitech peuvent s’acquérir à un prix significatif sur le marché. Mais à côté, on retrouve d’autres modèles bien plus abordables comme le Total Control URC1785 pour contrôler les appareils électroniques. Ce qui signifie que vous pouvez acheter votre télécommande universelle en fonction de vos besoins. Toutefois, vous devez prendre en compte un certain nombre de critères.

La manipulation

L’utilisation d’une télécommande universelle ne doit pas être un calvaire. Ainsi, il est plus convenable d’opter pour un modèle facile à manipuler qui ne dispose ni de fonctions ni de boutons compliqués.

La compatibilité

Plus la télécommande est compatible avec un grand nombre d’appareils, plus elle est utile. Au moment de l’achat, il faut bien voir le nombre d’appareils pris en charge. Si vous achetez votre télécommande universelle uniquement pour votre Android TV, le choix est moins difficile. En revanche, si vous prévoyez en acheter une pour commander la totalité de vos appareils domestiques, un modèle plus robuste est préférable.

Design et conception

Le design attrayant n’est pas très utile lorsque la disposition des boutons ne rend pas les doigts plus à l’aise. En effet, une seule main doit suffire pour manipuler la télécommande universelle. De plus, il est préférable d’utiliser un modèle avec des boutons munis de rétro-éclairage. Ce critère n’est cependant pas très exigé si vous choisissez un modèle qui s’utilise par la voix.

