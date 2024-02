Une expérience de jeu inattendue s’offre aux propriétaires de robots tondeuses Husqvarna

Husqvarna, leader des robots tondeuses, annonce une intégration inédite : le célèbre jeu DOOM sera disponible sur ses Automower à partir du printemps 2024. Ce dernier offre une expérience de jeu unique aux utilisateurs.

Une annonce spectaculaire

La nouvelle a été dévoilée lors de la DreamHack Winter 2023, un événement majeur dans l’industrie du jeu vidéo. Husqvarna a surpris les visiteurs en organisant un tournoi DOOM multijoueur sur ses robots tondeuses, attirant ainsi l’attention de nombreux passionnés de jeux vidéo.

Pour les détenteurs d’un Automower NERA, cette fonctionnalité sera accessible gratuitement sous forme de mise à jour. Près de 30 000 utilisateurs de robots tondeuses Husqvarna pourront ainsi télécharger DOOM de manière limitée. Cette offre est valide du mois d’avril au mois de septembre 2024.

Un hommage à l’équipe originale d’id Software

Un ingénieur logiciel d’Husqvarna a souligné l’importance de l’équipe d’id Software, créatrice de DOOM. Il a décrit cette initiative comme un « hommage inventif et amusant » rendu aux développeurs légendaires du jeu.

« L’équipe originale d’id Software comptait certains des plus grands développeurs de tous les temps. Ce qu’ils ont créé en 1993 avec DOOM était de classe mondiale et a ouvert la voie à de nombreux grands jeux d’aujourd’hui. Ils sont également une grande source d’inspiration pour Husqvarna. C’est une ‘mise à jour d’enfer’ qui souligne l’esprit pionnier des ingénieurs de Husqvarna et qui rend hommage aux créateurs de DOOM ». Björn Mannefred.

Acclamation mondiale pour le championnat DOOM sur Automower

Le tournoi DOOM sur les robots tondeuses Husqvarna a été un succès retentissant. La participation et l’intérêt du public ont été exceptionnels. Ce qui a valu à Husqvarna le prix de la « Meilleure activation de stand 2023 » à la DreamHack Winter.

Une manière unique de jouer à DOOM

Dans cette version spéciale de DOOM, les joueurs utilisent les commandes intégrées du robot tondeuse pour se déplacer et combattre dans le jeu. Une interaction ludique entre la technologie de pointe et le monde du jeu vidéo promet une expérience immersive et inoubliable.

Cette collaboration entre Husqvarna et id Software ouvre de nouvelles perspectives dans l’univers du jeu vidéo et de la technologie domestique. Ce qui offre aux utilisateurs une expérience de jeu hors du commun.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :