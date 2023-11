[Test] ENGWE X24 : découvrez ce que ce fat bike pliant a à offrir

Ce test concerne le ENGWE X24, un vélo électrique pliant doté d’un puissant moteur de 1000 W, d’une boîte de vitesses à 8 rapports et de grandes roues de 24 pouces. Ce vélo électrique a été conçu pour offrir une nouvelle façon de se déplacer, sans stress, amusante et satisfaisante.

Que vous rouliez en ville, sur la plage ou dans les bois, vous avez besoin d’un vélo capable d’affronter tous les obstacles. Le X24 d’Engwe joue un rôle important à cet égard. Cet e-bike pliant est une mise à niveau du modèle ENGINE Pro 750W. Avec un écran couleur et des performances supérieures, ce fat bike convient aux cyclistes exigeants. Découvrez ici de plus près les caractéristiques qui le différencient des modèles existants.

ENGWE X24 : présentation

L’Engwe X24 fait partie des vélos électriques pliants de classe II. Il se caractérise par son cadre en alliage 6061, sa fourche suspendue bloquée par un système mécanique, son guidon et sa selle ajustables selon la morphologie du cycliste. Ces derniers lui permettent d’offrir un confort de conduite exceptionnel. Légères et performantes, ses roues en aluminium de 24 pouces conviennent aux milieux urbains, aux routes poussiéreuses des terrains de camping et à la conduite en ville.

Ce fat bike se révèle être une solution idéale en termes de mobilité et de rangement. Il a été conçu pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer en métro, en train, en SUV ou en berline. En effet, X24 permet d’éviter les contraintes associées à la conduite d’une voiture ainsi que les risques courants des transports en commun.

Caractéristiques techniques

Poids du produit : 42 kg

Vitesse maximum : 50 km/h

Puissance du moteur : 1200W

Engrenages : Shimano 8 vitesses

Type de frein : Freins à disques mécaniques

Type de batterie : 19,2 Ah

ENGWE X24 : le fat bike pour gravir les pentes

Un e-bike pliant de classe II est équipé d’un moteur pouvant fournir jusqu’à 1200 watts de puissance et 70 Nm de couple. C’est suffisant pour gravir n’importe quelle colline ou affronter n’importe quel terrain. Pour vous aider à apprivoiser cette puissance, il existe 5 niveaux d’assistance au pédalage qui contrôlent la puissance de sortie vers le moteur. Si vous êtes fatigué, il suffit d’arrêter de pédaler et d’appuyer sur la pédale d’accélérateur pour passer en mode plein gaz.

Il y a aussi une manette à gaz qui vous permet d’aller aussi vite que vous le souhaitez sans pédaler. L’Engwe X24 a une vitesse maximale d’environ 50km/h et vous pouvez limiter la vitesse maximale du vélo dans le menu des paramètres.

Bien que la plupart des fat bikes pliants s’équipent souvent d’un moteur puissant, ce qui distingue ce fat bike est la fonction de moteur régénératif. Celle-ci améliore considérablement l’autonomie de la batterie.

De plus, avec sa transmission à 8 vitesses, l’Engwe X24 permet de pédaler sans faiblir, quelles que soient les pentes. Sans oublier les freins à disques hydrauliques qui le rendent très réactif aux démarrages et arrêts imprévus dans la ville.

ENGWE X24 : un e-bike fat très pratique

Il est indéniable que l’ENGWE X24 est un vélo lourd et volumineux. Avec la batterie amovible à l’intérieur du cadre, il pèse 32 kg. Heureusement, le cadre a été réalisé en aluminium léger pour réduire son poids, mais une autre fonction le rend facile à transporter. Pour alléger le vélo et le rendre plus facile à soulever, il suffit de retirer la batterie du cadre. Cette dernière peut être verrouillée à l’intérieur du cadre pour éviter qu’elle ne soit volée. Deux clés sont fournies à cet effet.

Ce vélo électrique pliant dispose d’un mode promenade qui peut être activé en maintenant enfoncé le bouton « – » sur les commandes. Celui-ci fait passer le vélo à un rythme soutenu pour permettre de le déplacer facilement. Cette caractéristique s’avère particulièrement utile pour sortir d’un endroit exigu sur des sentiers accidentés et pour monter des ponts et des pentes.

L’ENGWE X24 se plie en un format compact et peut être facilement chargé dans le coffre d’une voiture de taille moyenne. Le cadre se replie au milieu du vélo et le guidon se replie également. Ce vélo peut également supporter des conditions météorologiques extrêmes, pouvant fonctionner à des températures aussi basses que -20 ° C (-4 F) ou élevées jusqu’à 60 ° C (140 F).

ENGWE X24 : un fat e-bike pliant confortable

L’ENGWE X24 se distingue par son confort. Ses gros pneus de 24 pouces et sa fourche amortissante permettent de bien amortir les voies de tramway ou les bonds sur des pavés. Grâce à sa stabilité, ce fat e-bike vélo peut faire face sans problème à tous les obstacles rencontrés sur les routes.

Grâce à son siège recouvert de cuir de qualité et à ses larges pneus, vous serez à l’aise durant le trajet. La conception pliable est idéale pour votre camping ou pour vous ramasser dans votre voiture. Grâce au feu arrière et au phare, plus besoin de se soucier de rouler dans le noir.

En plus, ce vélo d’Engwe est pourvu de poignées en cuir noir doux, ce qui garantit un maximum de confort. En outre, avec sa position verticale, il évite de se pencher. Donc, pour maximiser le plaisir de conduite, ce modèle constitue un excellent choix.

ENGWE X24 : le vélo électrique idéal pour rouler jusqu’à 150 km

L’ENGWE X24 est alimenté par de batterie d’une capacité de 1401.6Wh. Selon Engwe, ce vélo peut parcourir 150 km environ en mode assistance au pédalage. Bien sûr, cela variera selon la corpulence, le gabarit et le niveau d’assistance du cycliste.

En utilisant à la fois l’accélérateur et l’assistance au pédalage, l’autonomie varie entre 70 km et 80 km sur un seul trajet. En abaissant le niveau d’assistance au pédalage ou en utilisant moins l’accélérateur, le cycliste peut parcourir plus de kilomètres avec ce vélo.

Ce vélo électrique intègre également le système I-ERS (Intelligent Energy Regeneration System). L’I-ERS permet au vélo de régénérer environ 60 % de l’autonomie de la batterie en roue libre ou en descente. Dans le cas d’une importante descente ou dans les zones où il est possible de pédaler en roue libre pendant une longue période, il est possible d’augmenter l’autonomie de la batterie en activant cette fonction.

Pour charger complètement la batterie, il faut compter entre 5 et 7 heures.

ENGWE X24 : une technologie intelligente pour améliorer la conduite

L’ENGWE X24 s’équipe d’un écran pouvant être commandé via un pavé de contrôle placé sur la partie gauche de son guidon. Cet affichage offre la possibilité de personnaliser aisément un grand nombre de paramètres de cet e-bike.

Certes, le compteur de vitesse ne peut être contourné, mais elle permet de déterminer le niveau d’assistance, les dimensions des pneus, le niveau de luminosité et d’autres réglages. Il est même possible de configurer le code d’accès du vélo, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité. Par ailleurs, cet écran couleur permet de régler les feux de signalisation 36V. Ces derniers assurent un fonctionnement optimal du vélo électrique, y compris dans la nuit.

Cet écran fournit diverses informations telles que le nombre de kilomètres parcourus, l’autonomie, le nombre de watts, les indicateurs de recharge I-ERS, les codes d’erreur et la vitesse. De manière générale, il s’agit d’un écran de commande très détaillé pour un fat e-bike.

À l’arrière de cet écran se trouve un port USB .Celui-ci permet de brancher le smartphone si celui-ci risque de se décharger. À noter que ce port est aussi amovible.

Conclusion

L’ENGWE X24 est le vélo électrique idéal pour de nombreux usages. Pour les amateurs de sensations fortes, elle se caractérise par sa vitesse et son caractère convivial. Pour les navetteurs, elle est pratique et robuste. Quant aux explorateurs, ils apprécieront sa grande autonomie. En effet, ce fatbike electrique offre une excellente conduite sur tout type de terrain et peut être rangée dans le coffre de la voiture si nécessaire. Il est difficile de ne pas aimer ce vélo électrique pliant. Il a un aspect haut de gamme et bénéficie d’une construction de grande qualité.

Le vélo est livré avec tous les accessoires essentiels tels que des feux avant et arrière à LED, des garde-boue, des porte-bagages solides et un bel écran LCD.

Puissance moteur élevée

Conduite très confortable

Assez Lourd

Le plus souvent la manette ne s’allume pas