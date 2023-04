Engwe Engine X : un fat bike électrique de haute qualité  

L’Engwe Engine X est parfaitement adapté pour être un compagnon de randonnée idéal. Il est équipé d’une batterie de 13 Ah qui peut parcourir une distance allant jusqu’à 100 km avec une assistance électrique. De plus, il dispose de suspensions à l’avant et au centre pour une conduite plus confortable sur des terrains difficiles. Grâce à ses roues massives, il peut facilement traverser des routes enneigées, boueuses ou sablonneuses.

Pour bien choisir son vélo électrique, il est essentiel de prendre en compte la performance de la batterie et du moteur. Il faut également considérer toutes les caractéristiques techniques du produit, telles que sa capacité à se plier facilement ou à absorber les chocs. L’Engwe Engine X fait notamment partie des meilleurs modèles de fat bike électriques vendus sur le marché. Il peut parfaitement optimiser votre confort lors de la conduite sur des terrains accidentés.

Présentation et principales caractéristiques techniques

L’Engwe Engine X est un vélo électrique de type fat bike conçu et commercialisé par la marque espagnole Amperbike, connue pour la robustesse de ses vélos électriques. Il dispose de pneus tout-terrain de 10 cm de large, ce qui le rend polyvalent pour différents environnements de conduite, y compris en montagne, en ville ou en forêt. Son cadre est en alliage, ce qui le rend à la fois léger et résistant. D’ailleurs, l’Engwe Engine X est équipé d’un écran LCD qui affiche des informations importantes de conduite telles que la vitesse, la distance parcourue, l’état de la batterie, etc. Il possède aussi des feux avant et arrière à LED pour une conduite sûre la nuit. Cliquez ici pour en savoir plus sur ce fameux fat bike à haute performance.

Ses autres caractéristiques techniques sont les suivantes.

Poids du produit : 34,8 kg

Vitesse maximum : 25 km/h

Puissance du moteur : 250 W

Engrenages : Dérailleur à 7 vitesses

Type de frein : Freins à disque mécaniques

Type de batterie : Lithium-ion de 48 volts

En somme, l’Engwe Engine X est prêt à affronter des conditions de conduite extrêmes. À titre de rappel, un fat bike est un type de vélo tout-terrain équipé de pneus très larges, généralement d’environ 10 cm. Ceux-ci leur permettent de rouler sur des surfaces difficiles, telles que la neige, le sable ou les rochers. Ils offrent une meilleure adhérence et réduisent la pression au sol. En réalité, les fat bikes ont été développés à l’origine pour la pratique du vélo en hiver sur la neige. Cependant, ils sont maintenant utilisés pour diverses activités, notamment la randonnée en montagne, le trekking, l’exploration et le cyclisme urbain. L’Engwe Engine X est l’exemple parfait d’un fat bike électrique tout-terrain de haute performance.

Engwe Engine X : un vélo électrique de montagne avec une batterie et un moteur puissants

L’Engwe Engine X possède un puissant moteur de 250 watts et une batterie amovible au lithium-ion de 48 volts avec une capacité de 13 ampères-heures. Il peut parcourir jusqu’à 60 km en mode « accélérateur » (accélérer sans pédaler) et jusqu’à 100 km en mode assistance (aider le cycliste à pédaler). Son temps de charge varie de 40 à 6 heures. En d’autres termes, la batterie de ce fat bike est intégrée au vélo, mais peut être retirée pour être rechargée ou remplacée si nécessaire. Elle offre également une grande autonomie (en moyenne 80 km en une seule charge).

Engwe Engine X : un VTT électrique tout-terrain équipé d’une suspension de qualité et de gros pneus

Les freins à disque mécaniques de l’Eng we Engine X sont installés à l’avant et à l’arrière. Ils mesurent 180 mm de diamètre pour une puissance de freinage maximale et une sécurité renforcée. La suspension de qualité et les gros pneus du vélo, eux, offrent un grand confort de conduite, aussi bien en ville que dans les zones rurales. Ces caractéristiques permettent à ce fat bike de la marque Amperbike de s’adapter à tous types de terrains, même les non pavés. D’ailleurs, les roues très larges de l’Engwe Engine X sont parfaites pour une meilleure stabilité sur des surfaces irrégulières.

Engwe Engine X : un fat bike facile à transporter

Grâce à son cadre en alliage d’aluminium, l’Engwe Engine X peut être plié facilement en trois mouvements simples pour faciliter son transport ou son rangement. Vous pouvez parfaitement la mettre dans votre voiture ou l’emporter avec vous dans un train ou dans un bus. En outre, le vélo est équipé d’un porte-bagages pratique pour transporter des objets ou des bagages.

Conclusion

L’Engwe Engine X est un vélo électrique de haute qualité, conçu pour les amateurs de randonnées tout-terrain à la recherche de performances et d’autonomie. Il est équipé d’un moteur de 250 watts capable de fournir une assistance de pédalage au cycliste. Ses pneus de grande taille, eux, permettent une utilisation sur tous les types de routes, y compris les parcours accidentés. Son cadre est en alliage d’aluminium, ce qui le rend léger et facile à plier en trois étapes pour un transport facile. En plus, il ne coûte que 1 299 euros.