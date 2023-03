Après les téléphones, l’empreinte digitale sécurise ce vélo électrique

Environ un an après le vélo ultra léger Urtopia Carbon One, le constructeur lance son deuxième modèle de vélo électrique se déverrouillant avec votre empreinte digitale. Le nouvel Urtopia Chord combine art et technologie.

Urtopia est l’un des leaders sur le marché des vélos électriques connectés. Si son tout premier modèle a séduit de nombreux cyclistes grâce à son design inédit, la marque revient avec un nouveau modèle connecté, baptisé Urtopia Chord. Vendu à seulement 2299 euros, il s’agit de l’un des VAE modèles les plus accessibles du marché.

Un vélo électrique avec capteur d’empreinte digitale

Commençons par ce qui caractérise l’Urtopia Chord : écran LED connecté. Monté au centre du guidon, il est doté d’un capteur d’empreintes digitales. Cela permet de déverrouiller le vélo électrique et de le protéger contre toute tentative de vol.

De même, ce panneau permet de lire et de contrôler de la musique via Bluetooth. Les mises à jour OTA peuvent également être effectuées à partir de cet écran. Tandis que l’Urtopia Chord peut être contrôlé par la voix. Le fabricant a également installé un dispositif antivol GPS. L’e-bike dispose également d’un module eSIM intégré.

Des garde-boue et une béquille sont également préinstallés en usine ou inclus dans la livraison. À l’avant, le fabricant a installé un phare conforme à la norme StVZO de 20 lux. Ce phare éclaire brillamment le chemin à suivre.

Une autre caractéristique de sécurité porte le nom d’ARES. Ce dernier combine un feu arrière rouge vif avec une paire de feux de projection. Ces derniers peuvent pratiquement agir comme des clignotants pour indiquer les changements de direction. Des réglages supplémentaires sont disponibles via l’application gratuite Urtopia, disponible en téléchargement sur iOS et Android.

Chord Urtopia : un vélo connecté et performant sur la route

Le fabricant dit s’être inspiré du piano pour le design, ce qui se voit notamment dans la peinture noire et blanche. Cet eBike convient aux tailles allant de 170 cm à 195 cm.

Ce vélo électrique intègre un scanner d’empreintes digitales pour se protéger contre le vol. Il mise également sur un design minimaliste et raffiné.

Il en résulte un vélo de ville électrique moderne avec une batterie intégrée sur le tube diagonal. Cette dernière peut être facilement enlevée. En mode Eco, elle permet d’atteindre une autonomie de 120 kilomètres. Dans le mode le plus rapide, le mode Sport, elle permet de parcourir jusqu’à 50 kilomètres. Et ce avec une assistance maximale au pédalage. La batterie dispose d’un mode de charge rapide, grâce auquel elle peut être complètement rechargée en trois heures seulement.

Sans oublier que ce vélo électrique connecté est entraîné par un moteur de roue arrière de 250 watts. Ce dernier fournit un couple de 45Nm et permet une assistance au pédalage jusqu’à un maximum de 25 km/h. Il est également équipé d’un capteur de couple, d’une boîte de vitesses à 8 rapports de Shimano et de freins à disque hydrauliques de Tektro.

Ce vélo électrique est disponible en précommande au prix de 2299 euros.