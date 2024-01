[BON PLAN] – Explorez les cieux avec le drone DJI Mavic 3 Classic RC à prix cassé !

Découvrez le drone DJI Mavic 3 Classic RC, une merveille technologique qui offre des fonctionnalités avancées. Découvrez une nouvelle dimension de vol en capturant des moments uniques avec une qualité d’image exceptionnelle.

Désormais disponible à 1488,60 euros au lieu de 1654 euros, l’achat du drone DJI Mavic 3 RC vous fait économiser 165,4 euros. Profitez de cette offre exceptionnelle et découvrez le monde à travers une lentille haute résolution.

Optez pour un paiement en 4 fois avec seulement 407,88 euros au premier versement et trois versements de 372,15 euros pour le reste. Cette promotion exclusive rend l’acquisition du DJI Mavic 3 Classic RC encore plus accessible.

Profitez du service de livraison à domicile gratuit pour recevoir votre drone DJI Mavic 3 Classic RC directement à votre porte. L’engagement envers votre satisfaction se reflète dans cette offre exclusive. Cela vous garantit donc une expérience d’achat sans tracas.

Votre satisfaction est une priorité absolue. Bénéficiez d’une garantie standard de 2 ans avec votre drone DJI Mavic 3 Classic RC. Pour une tranquillité maximale, explorez l’option d’extension de garantie à 3 ans pour seulement 169,99 euros supplémentaires. Investissez en toute confiance dans votre aventure aérienne.

Les bonnes raison d’acheter le DJI Mavic 3 Classic RC

Le Drone DJI Mavic 3 se démarque par ses caractéristiques innovantes qui offrent une expérience de vol exceptionnelle avec une caméra 5K, ActiveTrack 5.0 et bien plus encore.

Des fonctionnalités avancées

Le DJI Mavic 3 Classic RC offre des avantages extraordinaires tels qu’ActiveTrack 5.0. Ce premier permet de suivre le sujet sous divers angles. Le drone offre aussi MasterShots pour des séquences cinématiques automatiques. Ces fonctionnalités révolutionnaires ajoutent une dimension créative à votre expérience de vol.

Caractéristiques techniques et performances de pointe

Avec une caméra CMOS4/3 de 20MP, une autonomie de 46 minutes, et une portée de ce drone repousse les limites. Capturez des images en Ultra HD (5K) avec un zoom x3, une ouverture réglable et une plage ISO étendue pour des résultats impeccables.

Équipé de capteurs de proximité, de capteurs de sol, et d’une fonction d’évitement des obstacles, le Mavic 3 Classic RC assure un vol sûr et fluide. Son retour automatique au point de départ et sa fonction de suivi intelligent en font un choix idéal pour les amateurs de drones.

Une radiocommande intuitive pour un contrôle total

La radiocommande du DJI Mavic 3 fonctionne à des fréquences de 2,4GHz et 5,8GHz. Cette commande permet d’offrir une connexion stable. Le pilotage via la radiocommande et smartphone/tablette, le retour d’image sur la radiocommande et la fonction hover facilitent une expérience de pilotage agréable.