Découvrez le X-Fly, le nouveau drone révolutionnaire de Bionic Bird

La société française Bionic Bird, pionnière des drones biomimétiques, annonce le lancement du X-Fly. Ce drone révolutionnaire à ailes battantes offre une assistance de pilotage novatrice. Il représente une avancée majeure dans le domaine des drones de loisir. Il promet donc d’offrir une expérience de vol similaire à celle des oiseaux réels.

Lancement du X-Fly par Bionic Bird

Conception biomimétique du X-Fly

Le X-Fly est un chef-d’œuvre d’ingénierie biomimétique. Inspiré directement de l’oiseau naturel, il associe des concepts biologiques à des technologies de pointe. Sa caractéristique unique d’ailes battantes rend le vol plus naturel et intuitif, même pour les utilisateurs novices.

Pilotage intuitif et accessible

Le X-Fly se distingue par son système d’assistance au pilotage accessible et intuitif. Des capteurs avancés, intégrés pour la première fois dans un drone à ailes battantes, facilitent le pilotage. Ils assurent un vol stable et contrôlé, adapté à tous les niveaux de compétence.

Modes d’assistance au pilotage

Le X-Fly dispose de plusieurs modes d’assistance innovants :

Mode de vol rectiligne . Ce mode permet un maintien automatique de la trajectoire sans intervention manuelle.

. Ce mode permet un maintien automatique de la trajectoire sans intervention manuelle. Système anti-décrochage. Ce système empêche le drone de perdre de l’altitude lors de manœuvres brusques, particulièrement utile dans des conditions venteuses.

X-Play : contrôle tactile et manette

Le X-Fly peut être piloté via l’application mobile ou en utilisant le X-Play, une manette optionnelle. Le X-Play, compatible avec tout smartphone, offre aussi une expérience de pilotage plus traditionnelle et variée. L’application X-Fly reconnait automatiquement la présence du X-Play. Cela simplifie ainsi l’interaction avec le drone.

Avancée dans la technologie de batterie

Le X-Fly dispose d’un système de batterie interchangeable rapide, ce qui lui permet de prolonger les sessions de vol. Avec une autonomie et un temps de recharge équivalents de 12 minutes, le X-Fly minimise les interruptions de vol.

Vols nocturnes avec éclairage LED

Un module d’éclairage LED optionnel est également disponible pour le X-Fly. Ce module transforme le drone pour des vols de nuit spectaculaires. Cet éclairage ajoute une dimension visuelle impressionnante au drone. Cela permet une utilisation sans encombre, même dans l’obscurité.

X-Fly : une plateforme évolutive pour les développeurs

Le X-Fly n’est pas seulement un drone, c’est également une plateforme ouverte aux développeurs. Grâce à son application et son processeur embarqué, le drone peut recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. Par conséquent, il offre une expérience constamment améliorée et personnalisée.

Offre de lancement sur Kickstarter

Déjà disponible en précommande sur Kickstarter depuis le 29 Novembre dernier, le X-Fly est proposé à un tarif préférentiel pour les premiers backers. Une offre « super early bird » à partir de 75 euros est disponible. Cette option permet ainsi d’acquérir le package X-Fly à un prix compétitif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.