Domane+ SLR, le nouveau vélo électrique ultraléger de Trek

12 kg et pas plus, c’est le poids du Domane+ SLR, le nouveau vélo électrique lancé par Trek. Il s’agit d’un modèle plus léger que la marque a produit.

A première vue, le Domane+ SLR n’a pas l’apparence d’un vélo électrique. Trek s’est cette fois-ci focalisé sur le design et la finition en proposant vélo électrique qui s’éloigne des modèles déjà disponibles sur le marché.

Un cadre en carbone et un moteur puissant

Le Domane+ SLR de Trek bénéficie d’un cadre en carbone, ce qui lui rend ultraléger. Côté moteur, on a droit à un vélo électrique puissant, mais silencieux. Il dispose également d’un réglage pouvant s’adapter à votre utilisation quotidienne.

On parle alors d’un tout nouveau modèle de vélo électrique qui dispose d’une assistance électrique et d’un moteur qui vient directement de chez Technologie in Qualität. Quant à la transmission, Trek a misé sur un démultiplicateur harmonique à anneau à broches. Cela explique la légèreté, la compacité et la puissance de ce nouveau modèle de vélo électrique.

Un vélo électrique plus léger et plus compact

Un cadre plus léger, un système électrique plus compact, c’est ce qui font du Domane+ SLR un vélo électrique ultraléger. Et la transmission à démultiplicateur harmonique à anneau à broches donnent plus de puissance à ce nouveau modèle de vélo électrique.

Si l’on compare ce système de transmission aux autres systèmes dispositifs, on peut dire qu’il est plus léger de plus de 1 kg. Cette transmission va offrir à l’appareil toute la puissance dont vous aurez besoin. Le couple moteur s’élève alors à 50 Nm.

Une batterie de presque 100 km d’autonomie

Le Domane+ SLR est dotée d’une batterie de 360 watts/heure ayant une autonomie de 96 km. Il peut également être fourni avec une batterie supplémentaire pour augmenter son autonomie et parcourir une distance de plus de 140 km. Celle-ci est vendue séparément et coûte environ 510 euros. Par contre, cette batterie supplémentaire va alourdir le Domane+ SLR d’environ 1 kg.

Comme si vous rouliez sur un vrai vélo de route

Avec le nouveau modèle de vélo électrique de Trek, les utilisateurs peuvent rouler avec la sensation d’un vrai vélo de route standard. Boutons de contrôle, mode intuitif et réglage adapté, tous ces paramètres font du Domane+ SLR le vélo électrique idéal pour trouver la sensation d’un vélo traditionnel.

​Plus confortable grâce à la technologie IsoSpeed

Le Domane+ SLR a été conçu avec les mêmes caractéristiques que la version traditionnelle. Il est en effet doté d’un design pouvant minimiser les bosses avec la technologie IsoSpeed. La conception de sa géométrie d’endurance lui donne plus de stabilité pour offrir aux utilisateurs un confort inégalé.

​Un dégagement des pneus de 40 mm

Grâce au dégagement des pneus de 40 mm, le vélo peut facilement gravir les pentes et tenir la route avec efficacité. Le Domane+ SLR Il a aussi été conçu pour les adeptes du vélo électrique sur gravier grâce aux pneus gravel pour les modèles eTap.