Disney Dreamlight Valley : un Animal Crossing à la sauce Mickey ?

Voulez-vous pêcher avec Dingo et aider Anna et Elsa à retrouver leurs souvenirs ? Disney Dreamlight Valley vous offre tout cela et bien plus même.

Avez-vous adoré Animal Crossing : New Horizons ? Souhaitez découvrir un nouveau jeu dans le même style ? Jetez donc un coup d’œil à Disney Dreamlight Valley. De fait, le jeu mélange simulation de vie et aventure en utilisant les innombrables personnages des films de Disney et Pixar.

Le décor de Disney Dreamlight Valley

Dans ce jeu, vous pourrez personnaliser votre personnage. Faites-les porter des tee-shirts, des robes, des chapeaux et d’autres équipements que vous concevez vous-même. Il est également possible de les habiller en mode streetwear à l’effigie de Mickey Mouse ou d’une robe de bal inspirée d’une princesse Disney.

Votre village aura plusieurs biomes, dont des montagnes enneigées et le Peaceful Meadow. Vous pourrez aussi décorer et améliorer votre maison et votre village.

Au cours de leur exploration, les joueurs rencontreront plusieurs personnages de Disney et Pixar. Ils pourront même nouer des liens d’amitié avec eux. Vous verrez notamment Buzz l’Eclair, Moana, Mickey et Minnie, Simba, Anna, Elsa et Belle.

Ce ne sont pas les tâches qui vont manquer. Vous pourrez par exemple cuisiner avec Rémy de Ratatouille, aller pêcher avec Dingo, vous occuper du potager de Wall-E…

À quoi consiste le jeu ?

Il y a une campagne axée sur l’histoire au cœur de Disney Dreamlight Valley. Après un événement mystérieux appelé Forgetting, le village est rempli d’épines nocturnes. Vous devrez éliminer les épines et aider la population à restaurer leurs souvenirs en accomplissant des tâches.

D’autres zones pourront aussi être déverrouillées. Le développeur Gameloft Montréal promet des mises à jour régulières et des activités liées aux nouveaux films Disney et Pixar.

Disponibilité de Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley sera disponible sur PC, Mac, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Ce jeu sera officiellement lancé en 2023 en tant que jeu gratuit.

Vous pourrez y accéder en avant-première cet été via Xbox Game Pass ou en achetant un pack de fondateur. Gameloft Montéral indique que la période d’accès anticipé proposera des récompenses exclusives. Ces dernières pourront par la suite être transférées à la version officiellement publiée.