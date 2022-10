Guide ultime d’Animal Crossing : New Horizons

La version New Horizon d’Animal Crossing est disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 mars 2020. Rendez-vous dans nos lignes pour en savoir plus sur cette franchise.

Le jeu Animal Crossing : New Horizons se passe sur une île déserte. Au début, vous ne disposez que d’une tente. Ensuite, vous pouvez construire une maison et la personnaliser à votre guise. Vous pouvez même faire connaissance avec des villageois. En bref, Animal Crossing : New Horizons vous offre un beau moment d’évasion.

Animal Crossing : New Horizons : de quoi s’agit-il ?

L’Animal Crossing est une série de jeux dans lesquels les joueurs manipulent un avatar taciturne. Ce dernier peut construire une maison et interagir avec les habitants de la ville. Dans ce contexte, New Horizons constitue le cinquième jeu de la série.

Animal Crossing a toujours placé les joueurs au milieu de petites villes pittoresques. Mais cette fois-ci, le concept se révèle un peu différent. En effet, dans New Horizons, vous vous rendez sur une île déserte, où vous vivez et construisez votre vie.

Dans le jeu, vous avez un avatar avec des caractéristiques personnalisables, sur une île déserte avec des voisins animaux, des pommiers et une tente. En fait, il n’y a pas d’objectifs spécifiques ou de monstres à combattre, le jeu permet de vivre comme bon vous semble. Cela dit, vous pouvez passer votre temps à pêcher, attraper des insectes, construire des haches ou décorer votre maison.

En explorant l’île, vous pouvez gagner des Bells (de l’argent) pour agrandir votre monde. Ensuite, vous pouvez essayer de nouvelles choses comme planter et construire une maison (avec une couleur de toit personnalisable).

De quoi avez-vous besoin pour jouer ?

Pour jouer à Animal Crossing : New Horizons, vous avez besoin d’une Nintendo Switch, d’une connexion Internet. Vous devez également disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online (il y a un essai gratuit de sept jours, donc vous pouvez tester avant d’acheter).

Il convient de noter que vous pouvez jouer à Animal Crossing : New Horizons sans Internet ni abonnement Nintendo, toutefois, certaines fonctionnalités clés ne seront pas disponibles.

Animal crossing new horizons : sur quoi se concentrer en premier lieu ?

Lors de la première utilisation d’Animal Crossing : New Horizons, le jeu peut sembler accablant. Voici une liste de choses à privilégier, par ordre d’importance.

Payer la première dette à Tom Nook

Pour ce faire, il suffit de vendre des poissons, des insectes et des coquillages. Cela permet de sortir de la petite tente. Une fois dans une vraie maison, de nombreux autres éléments du jeu peuvent être débloqués.

Déverrouiller le musée

Cette action permet de classer des insectes, des poissons et des fossiles uniques, ainsi que de débloquer le Poteau de saut et plusieurs autres choses. Pour l’obtenir, il faut donner des poissons et des insectes à Tom Nook jusqu’à ce que Blathers apparaisse, puis à Blathers jusqu’à ce qu’il construise un musée.

Visiter d’autres îles désertes et parler aux animaux rencontrés

Il est possible de les inviter à venir vivre sur l’île. Cette démarche est essentielle pour débloquer d’autres caractéristiques de la ville.

Il faut également apporter les matériaux nécessaires à la construction de Nook’s Cranny lorsque Tom Nook le demande. Le minerai de fer peut être difficile à trouver au début, mais visiter des îles désertes et y frapper des rochers en rapporte beaucoup.

Par la suite, il ne reste plus qu’à se concentrer sur quoi faire. Pour continuer à construire la ville, il faut installer rapidement les maisons des nouveaux résidents dès que possible. Pour obtenir une maison plus grande, il faut collecter des poissons et des insectes pour obtenir des cloches, et peut-être participer au marché de la traque. Et pour ceux qui veulent concevoir, il faut explorer pour trouver d’autres recettes de bricolage.

Pouvez-vous jouer à Animal Crossing : New Horizons avec des amis ?

Le jeu Animal Crossing : New Horizons peut être joué avec des amis. En fait, tant que vous disposez d’une connexion Internet et d’un abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez voyager via l’aéroport vers les îles de vos amis. Vous pouvez également envoyer un courrier si vous ne voulez pas vous déplacer.

Qu’est-ce que vous ferez dans Animal Crossing : New Horizons ?

Construire votre île

La construction d’une île n’est pas un processus facile. Au début du jeu, vous ne disposez que d’une tente et du matériel de camping. Mais au fil du temps, vous pouvez débloquer des fonctionnalités intéressantes. Ainsi, cela vous permet de construire de nouveaux bâtiments et structures (comme un magasin, un musée, etc.). Vous pouvez également améliorer les bâtiments existants, et plus encore.

Transformer votre île

Le New Horizons offre plus de fonctionnalités que les jeux Animal Crossing précédents. Dès le départ, le jeu vous donne la possibilité de choisir entre quatre modèles d’îles. Et à chaque fois qu’un nouveau résident emménage, vous pouvez choisir l’emplacement exact de sa demeure. En plus de cela, il y a d’autres fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de paver des routes, etc.

Élargissement de votre maison

Bien entendu, comme dans tous les jeux Animal Crossing existants, vous pouvez également agrandir votre maison dans New Horizons. Comme mentionné ci-dessus, vous ne disposez que d’une tente quand vous commencez le jeu, mais il est possible d’acheter une maison si vous le voulez. De plus, vous pouvez l’agrandir, en ajoutant de nouvelles pièces tout en remboursant des prêts pour chaque nouvelle extension.

En plus de cela, vous pouvez contrôler librement la caméra tout en éditant des éléments, comme déplacer et faire pivoter des meubles. Dans New Horizons, votre maison est dotée d’un espace de stockage intégré. Vous verrez l’importance de cette fonctionnalité au fur et à mesure que le jeu progresse.

L’artisanat

L’une des plus grandes nouvelles fonctionnalités introduites dans Animal Crossing : New Horizons est l’artisanat. En effet, grâce aux bois et aux pierres que vous avez récolté, vous pouvez fabriquer des pelles, des cannes à pêche, des haches, des chaises, des tables et bien plus encore.

De plus, les matériaux fabriqués sont dotés de niveaux qui déterminent la qualité et la durabilité de l’objet. Cela vous permet d’améliorer petit à petit votre œuvre. Cela se fait par le biais de recettes d’artisanat obtenu par divers moyens, comme en découvrant de nouveaux objets sur l’île ou en discutant avec d’autres villageois. Il convient de noter que les recettes et les objets eux-mêmes peuvent être directement achetés dans le magasin.

Nook Phone

À votre arrivée sur l’île déserte, Tom Nook vous remet un appareil qui vous accompagne tout au long du jeu, il s’agit du Nook Phone. En fait, ce téléphone dispose de nombreuses applications, telles qu’une carte de l’île, une application pour stocker toutes les recettes d’artisanat que vous avez acquises. Il y a également une caméra pour prendre une photo, que vous pouvez ensuite modifier avec divers filtres et expressions faciales.

Nook Miles

Une fonctionnalité appelée Nook Miles est disponible sur le Nook Phone. Que sont exactement les Nook Miles ? En fait, il s’agit d’une sorte de système de progression pour une expérience plus ciblée. Cela dit, vous obtenez des Nook Miles pour chaque activité que vous faites (agrandissement de votre maison, fabrication de nouveaux objets, etc.). Les Nook Miles peuvent ensuite être utilisés pour acheter des billets pour d’autres îles désertes.

Les Nook Miles peuvent également être échangés contre des récompenses dans le jeu (comme des produits Nook Inc. que votre personnage peut porter).

Création de votre personnage

Comme toutes les versions d’Animal Crossing, New Horizons vous permet de personnaliser votre avatar. Toutefois, auparavant, vous pouvez simplement choisir entre différents modèles de personnages, mais cette fois-ci, New Horizons vous donne la possibilité de créer votre personnage à partir de zéro.

Ainsi, vous pouvez choisir le style de votre coiffure, la couleur de vos yeux, de vos cheveux et de votre peau, la forme de votre nez, de vos yeux et de votre bouche, etc. De plus, vous pouvez changer le sexe et l’apparence de votre personnage quand vous le souhaitez.

Les autres améliorations apportées à Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons dispose de nombreuses autres fonctionnalités par rapport aux versions précédentes. Par exemple, vous pouvez désormais installer des meubles à l’extérieur, les arbres peuvent être déracinés puis replantés à différents endroits, et les joueurs peuvent sauter par-dessus les rivières.

De plus, les mécanismes météorologiques ont été ajustés et le jeu indique désormais si vous jouez dans l’hémisphère nord ou dans l’hémisphère sud. À cet effet, les saisons du jeu changent en fonction de cela. Le temps venteux a également été introduit.

À part cela, vous pouvez vendre les objets que vous n’avez pas besoin au magasin ou les échanger contre des cloches. Si vous êtes piqué par des scorpions, vous devez prendre des médicaments.

Les personnages

Une grande partie du charme de tout jeu Animal Crossing réside dans les animaux anthropomorphes qui deviennent vos voisins virtuels, chacun avec sa propre personnalité originale et unique.

Animal Crossing : New Horizons reprend les mêmes personnages que les versions précédentes, à savoir Tom Nook, Isabella (qui vous aide à agrandir votre maison), M. Resetti, Gulliver, Kicks, Wisp, Labelle, Angus, etc. De plus, de nombreux nouveaux personnages ont également été introduits.

Transfert de données

Le transfert de données utilisateur n’est pas encore possible pour le jeu Animal Crossing : New Horizons. Par conséquent, vous ne pouvez pas déplacer vos données de sauvegarde entre les consoles de jeu Nintendo Switch et Switch Lite. De plus, New Horizons ne prend pas en charge la sauvegarde de données via Nintendo Switch Online.

Astuces sur Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est bien plus complexe que tous les autres Animal Crossing précédents. Le jeu comporte un grand nombre d’objectifs et d’activités différentes à réaliser. Au début, cela peut sembler insurmontable. Les joueurs peuvent même se demander où trouver les éléments des précédents jeux Animal Crossing, car ils commencent le jeu avec presque rien.

Que ce soit pour relancer le jeu ou pour découvrir Animal Crossing pour la première fois depuis sa sortie en 2020, voici quelques conseils nécessaires pour bien commencer.

Visiter souvent d’autres îles

Peu importe les objectifs fixés dans le jeu, il est certain que les joueurs souhaitent visiter souvent d’autres îles désertes. D’ailleurs cela peut se faire grâce aux billets Nook Miles.

Visiter d’autres îles est le seul moyen de libérer les futurs animaux qui vont emménager dans la ville du joueur. De plus, ces îles désertes recèlent de nombreuses matières premières. Par exemple du bois, des pierres, des mauvaises herbes, etc. Il s’agit des matériaux que l’île ne peut offrir, surtout au début. Ainsi le fait de visiter quelques îles permet de récupérer ce qui est nécessaire.

Enfin, ces îles permettent d’obtenir rapidement des fruits et des fleurs non indigènes. En présence de fruits sur les îles désertes, il suffit de les rapporter, de creuser un trou et de les planter pour obtenir un tout nouvel arbre. Une fois vendus, ces fruits vaudront bien plus.

Obtenir rapidement une roue à outils et de meilleurs outils

Il existe deux améliorations importantes qu’il faut obtenir dès les premiers jours de jeu : la roue à outils et les recettes pour avoir des accessoires de meilleure qualité.

Toutes deux peuvent être achetées avec des Miles Nook au kiosque de la tente de Tom Nook. Le premier s’appelle une roue à outils et coûte 800 Nook Miles. Il s’agit d’un outil de sélection rapide associé au bouton « haut » du D-Pad qui permet de passer rapidement d’un outil à l’autre. Cette fonction est inestimable et bien meilleure que celle qui consiste à consulter l’inventaire dès que le joueur doit prendre sa hache.

La deuxième amélioration se trouve de la même manière, par le biais du kiosque. Cette mise à jour s’appelle les recettes des bons outils. Elle donne des recettes de bricolage pour de meilleures versions de la pelle, de la canne à pêche, de la hache, du filet et de l’arrosoir. Il faut d’abord fabriquer les versions fragiles de chacun d’entre eux. Ensuite, il faut les augmenter avec des matériaux supplémentaires pour obtenir les meilleures versions.

Néanmoins, elles se cassent beaucoup moins facilement, ce qui vaut la peine de les fabriquer dès que possible.

Pêcher et chasser des insectes pour gagner des Bells

Bien que cette astuce semble être une évidence, il faut s’assurer de pêcher et de chasser les insectes et les fossiles régulièrement pour gagner des cloches. Il ne faut pas vendre de matières premières, qui seront nécessaires pour des projets de bricolage et d’autres étapes importantes.

La première espèce capturée doit être apportée au musée. Ensuite, il est possible de vendre toutes les espèces trouvées. Certaines espèces rares se vendent à des prix particulièrement élevés, en particulier les animaux disponibles au moment du lancement du jeu, comme le poisson-arbre et les tarentules.

Cependant, il faut garder à l’esprit que la disponibilité des poissons et des insectes varie en fonction de certains facteurs. Parmi ceux-ci figurent le moment de la journée, les saisons et la météo. Si les conditions changent, les poissons et les insectes disponibles changent aussi. Il faut donc veiller à capturer toutes sortes de créatures, quel que soit le climat ou le moment de l’année, afin d’avoir un aperçu complet de ce que l’île a à offrir.

En pêchant sous la pluie, il est possible de capturer le poisson le plus rare de tous, le cœlacanthe.

Jouer avec des amis

Avez-vous des connaissances ou des amis qui jouent à Animal Crossing ? Pourquoi ne pas se rendre sur les réseaux sociaux et chercher des communautés qui ouvrent leurs portes ?

Cette astuce permet de gagner des Nook Miles. En effet, en jouant avec d’autres joueurs, vous pouvez trouver des recettes de bricolage spécifique ou plus de matières premières et vous inspirer d’autres conceptions de la ville.

Parcourez l’île quotidiennement pour trouver des ressources

Une partie du rythme d’Animal Crossing : New Horizons consiste à établir une routine quotidienne de « tâches » qu’il faut accomplir sur son île. Parmi ces tâches, la collecte de ressources doit être une priorité.

Chaque jour, il faut ramasser du bois dans les arbres, de la pierre et du minerai dans les rochers, des mauvaises herbes et arroser les fleurs pour obtenir des couleurs hybrides. Même sans chercher à atteindre une étape importante ou à réaliser une recette de bricolage spécifique, il est essentiel de récolter des ressources quotidiennement.

Certains d’entre eux, notamment le bois et le minerai de fer, s’épuiseront très rapidement en accomplissant diverses tâches. Mais en récoltant quotidiennement et en stockant le reste dans la zone de stockage de la maison, vous en aurez suffisamment plus tard quand vous en aurez besoin.