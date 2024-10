Découvrez Watch X : La fusion parfaite du luxe et de la technologie par OPPO

S’inspirant de la série phare Find X d’OPPO, la Watch X incarne la sophistication et l’élégance. C’est un vrai bijou en apparence. Mais voyons ce qu’elle a dans le ventre.

Conçue pour être une montre connectée à la pointe de la mode, elle allie style et performance. C’est aussi le compagnon idéal pour la vie de tous les jours. Voici de quoi il retourne réellement.

L’Oppo Watch X possède un design iconique

Avec un écran rond et un côté droit plat, l’Oppo Watch X évoque la beauté d’un lever de soleil selon ses créateurs. Et en effet, je pense qu’elle vaut le coût qu’on s’intéresse à elle puisque son design est à la fois moderne et classique.

Pour une montre connectée avancée, cet accessoire convient à toutes les occasions. Qu’il s’agisse d’une réunion d’affaires, d’une séance de sport ou d’une soirée décontractée, vous pouvez la porter.

Oppo s’est grandement attelé à la qualité de cette smartwatch pour qu’elle dure dans le temps. On a donc un superbe écran en verre en cristal de saphir qui rend le cadran de la montre beaucoup plus résistant aux rayures qu’un verre trempé ordinaire.

Une montre grandement résistante à diverses conditions

Puis, le boîtier en acier inoxydable de 46 mm est bien poli, offrant sûrement une sensation de confort et de luxe au poignet. Et si vous êtes du genre à emmener votre montre avec vous dans l’eau lors d’une séance de natation, il est dit qu’elle a été testée au niveau militaire (MIL-STD-810H). Cela lui permet de résister à des environnements extrêmes, de températures aussi basses que -20°C à 55°C.

Par conséquent, ce n’est pas le fait d’être plongée dans l’eau chlorée d’une piscine qui ne la fera plus fonctionner. Après tout, elle a été conçue selon la norme IP68 et résiste à une pression de 5ATM.

Un accessoire de suivi de votre bien-être

Ensuite, vu que les montres connectées sont souvent bardées de diverses options connectées, l’Oppo Watch X ne fait pas exception. Selon la description du produit, elle est capable d’identifier et d’enregistrer les données de plus de 100 modes d’entraînement. Elle peut également analyser vos habitudes de sommeil.

Puis, les algorithmes OPPO Sense® peuvent vous être d’une grande utilité pour un suivi sportif de qualité. Et n’oublions pas le GPS intégré à double fréquence qui garantit un suivi précis de la localisation. C’est une fonction idéale pour les amateurs d’activités de plein air qui souhaitent suivre leurs itinéraires. C’est donc un appareil très pratique qui, selon moi, pourrait vous aider à organiser vos activités quotidiennes.

Une montre sous Wear OS

Fonctionnant sous Wear OS 4, l’Oppo Watch X est donc compatible avec les smartphones Android. Par contre, si vous avez un iPhone mais que vous voulez avoir cette montre connectée, il va falloir effectuer quelques adaptations ou carrément acheter un second téléphone.

Une fois que le couplage de la Watch X et du smartphone est fait, il est mentionné qu’on peut répondre à des messages, contrôler la musique et même effectuer des paiements sans contact, le tout à partir de son poignet. Je trouve cela très intéressant.

Mais ce que je préfère c’est le fait que l’Oppo Watch X a une batterie d’une autonomie de 4 jours. Elle peut durer jusqu’à 100 heures, ce qui la rend parfaite pour les utilisateurs qui ne veulent pas se préoccuper constamment de la charge.

Et si vous partez pour un voyage d’une semaine, le mode d’économie d’énergie prolonge l’autonomie de la batterie jusqu’à 12 jours.

