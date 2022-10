Decathlon dévoile le LD 500 E, son nouveau vélo électrique

Decathlon a officialisé le lancement du LD 500 E, son tout dernier vélo électrique. Il s’agit d’un modèle à usage quotidien et qui est adapté à une circulation en ville.

L’enjeu qui pèse sur l’environnement est majeur en ce qui concerne la préservation de l’écologie. Et Décathlon a visé haut avec le lancement de son nouveau vélo électrique. Considéré comme une marque de référence en matière de vélo électrique, Decathlon offre un riche catalogue aux utilisateurs qui vient d’ajouter le LD 500 E à sa liste. Ses spécificités : un couple moteur de 45 nanomètres, un capteur de force intégré et un prix raisonnable.

Up vélo électrique puissante et autonome ?

Le Decathlon LD 500 E est équipé d’un accumulateur électrique détachable de 504 Wh. Celle-ci ne pèse que 3 Kg et quelques et s’intègre directement dans un cadre fabriqué avec de l’aluminium. On a alors droit à un vélo électrique plus léger, mais plus puissant.

Le mode d’utilisation peut, de son côté, être modifié selon les besoins des utilisateurs. Le modèle LD 500 E présente trois modes dont chacun correspond à une autonomie spécifique. Mais le mode « puissant » réduit l’autonomie de l’appareil. Néanmoins, la portée de ce nouveau vélo électrique de Decathlon est d’un ordre de 60 km. Pour ce qui est de la durée de charge, un autonomie de 7 heures est plutôt longue par rapport aux autres modèles.

En termes puissance, le LD 500 E de Decathlon est doté d’un capteur de couple. La puissance du moteur monte à 250 W. Celui-ci est d’ailleurs placé au niveau du rouage arrière, offrant ainsi un meilleur équilibre et une meilleure performance. Cela promet en effet une meilleure expérience comparée à celles des autres vélos électriques de Decathlon.

Plus de détails sur le LD 500 E

Le Decathlon LD 500 E pèse environ 23 kg, ce qui peut représenter le poids d’un enfant. Donc, pour les utilisateurs ne disposant pas de cours à vélo ni d’ascenseur, le rangement peut s’avérer complexe. Néanmoins, ce modèle se décline sous 2 formes : cadre fermé et cadre ouvert.

Il est également disponible en plusieurs tailles : 155 cm, 164 cm et 174 cm. Le prix de lancement pour ce nouveau modèle de vélo électrique de Decathlon est de 1 649 euros. Par contre, vous pouvez profiter d’une promotion grâce à une prime ou à une offre de remise. D’ailleurs, Decathlon offre une garantie à vie pour le cadre ainsi que le cintre. De quoi en profiter pour rouler en toute tranquillité sur son LD 500 E.

Plus qu’un vélo

Cette nouvelle version se distingue des modèles précédents en raison d’accessoires qui l’équipent. Un système de freinage hydraulique Tektro TKD32, des pneus de 28’’ anti-crevaison, une transmission à 8 rapports, tout semble en effet refléter une amélioration pour le plus grand confort et la sécurité des utilisateurs.

Par ailleurs, le LD 500 E est doté d’un phare avant et arrière, d’un garde-boue, d’un porte-bagages pouvant supporter une charge de 27 kg. Le tout rassemblé pourrait de lui le nouveau vélo urbain de référence.