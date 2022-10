Comment Décathlon rendra le vélo électrique encore plus accessible en 2023 ?

Decathlon se positionne en fervent partisan du déplacement écologique grâce aux vélos électriques pour 2023. Elle développe, à cet effet, de nombreux modèles favorisant ce concept.

Decathlon a toute une palette de vélos électriques qu’elle compte encore enrichir en 2023 d’un nouveau modèle à boîte automatique. Cette société est une référence dans la vulgarisation du vélo en France. Sa dernière nouveauté vient d’ailleurs de rafler une récompense au récent concours Reveal Innovation.

Decathlon, un fervent partisan du déplacement écologique

Chaque année, le concours Reveal Innovation valorise la créativité des concepteurs de chez Decathlon. Cette année, le Long Distance 920 E Connected s’est démarqué dans la catégorie « Techno Innovation ». Decathlon a doté ce vélo électrique prévu pour mi-2023, d’une boîte de vitesses automatique qui devrait simplifier sa conduite. Notez que l’équipementier Valeo a déjà propos une telle technologie en 2021. Son vélo électrique était alors équipé d’un moteur de 48V et d’une boîte de vitesses automatique adaptative à sept vitesses. Ces deux technologies sont assemblées dans un seul et même module.

Decathlon a conçu son vélo électrique à boîte de vitesses automatique pour répondre aux attentes des utilisateurs à partir de 2023. Il devrait débarquer sur le marché au début du printemps 2023. La conduite en est en effet plus confortable grâce à un pédalage plus fluide. L’utilisateur n’a pas à faire des efforts pour rouler.

Notez que cette société possède un catalogue bien étoffé de vélos électriques, de ville, tout-terrain, pliants et même cargos. Elle propose également depuis 2020, des vélos électriques à la location. Une assurance contre le vol, un antivol de haute sécurité, une offre de maintenance et de réparations accompagnent ce service de location.

N’oubliez pas que Decathlon a présenté un peu plus tôt cette année, un concept inédit de vélo électrique. Ce concept représente sa vision du futur à partir de 2023. Ce vélo se distingue par ses lignes épurées, ses caractéristiques et sa sécurité optimisée. On ne sait cependant pas si l’enseigne pense développer un modèle de série similaire ou s’y rapprochant.

En agissant ainsi, Decathlon se positionne en fervent partisan du déplacement écologique. Decathlon entend ainsi démocratiser les vélos électriques sur le territoire français en lançant ses modèles inédits à partir de 2023. Notez qu’en France, près de 660 000 vélos à assistance électrique ont été vendus en 2021 malgré l’augmentation de la prime vélo.