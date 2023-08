Decathlon anéantit la concurrence avec un VTT électrique parfait à 2000 euros 

Decathlon élargit sa gamme avec un nouveau VTT électrique semi-rigide, le Rockrider E-EXPL 520, disponible à un prix avantageux. En fait, il pourrait bien constituer le meilleur choix pour s’initier au VTT électrique.

Decathlon confirme son retour en force sur le secteur du VTT électrique. À peine 2 mois après la présentation des modèles E-EXPL 520 S et 500 S, le géant du sport révèle une nouvelle version pas cher qui va sans doute séduire le grand public. Le nom de ce dernier-né est assez familier : l’E-EXPL 520 familier.

Un VTT électrique semi-rigide propulsé par un moteur Yamaha

C’est à lors du festival Roc d’Azur 2022 que Decathlon a présenté son VTT électrique E-EXPL 520. Ce nouveau Rockrider se distingue du 500 par sa position légèrement supérieure, mais sans S. En effet, cette absence indique qu’il s’agit d’un vélo électrique semi-rigide accompagné d’un siège fixe et d’une seule suspension. Il s’agit d’ailleurs d’un Suntour XCM à grand débattement de 130 mm, une version robuste qui répondra à la plupart des usages.

Plus encore, l’E-EXPL 520 opte pour une motorisation centrale totalement différente, à savoir un Yamaha PW-CE développant un couple de 50 Nm contre un Brose T produisant 70 Nm pour le modèle 520 S. Ce nouveau VTT électrique Decathlon est donc moins puissant, puisqu’il fournit une assistance de 280% contre 320% pour son prédécesseur. Il peut s’avérer moins efficace, en particulier sur les terrains accidentés.

Enfin, comme à l’accoutumée du constructeur français, la transmission demeure la faiblesse de ce modèle. En fait, la boîte de vitesses Microshift à 12 rapports manque de réactivité. Sur le plan mécanique, on peut dire que l’E-EXPL 520 s’en sort un peu moins que ses homologues.

VTT électrique Decathlon au meilleur prix

Côté esthétique, ce VTT électrique Rockrider reprend les lignes épurées propres à la gamme de cadres Décathlon. Le tube diagonal de son cadre abrite une batterie amovible de 500 Wh couvrant une distance de 64 km. Posé sur des grandes roues de 29 pouces, ce nouveau venu opte pour des freins à disques Tektro à deux pistons.

Quant au poids, on note une petite baisse, de 23,7 à 24 kg en fonction de la taille du cycliste. l’E-EXPL 520 embarque un écran couleur permettant de gérer facilement les 5 niveaux d’assistance. De plus, il est compatible avec l’application Ride de Decathlon, accessible via le Bluetooth.

En somme, l’E-EXPL 520 est une offre tout à fait intéressante. À seulement 1 999 euros, ce VTT électrique Decathlon convient à tous ceux qui souhaitent découvrir la pratique du tout-terrain électrique. Mais aussi, il est destiné à tous les cyclistes dont le budget ne permet pas d’accéder à des vélos mieux équipés. De plus, son coloris mangue constitue un vrai plus, compte tenu du peu de style proposé par les autres marques à ce prix.