Cowboy met le confort au premier plan avec son nouveau vélo électrique Cruiser

Cowboy a lancé un nouveau vélo électrique, le Cruiser, qui permet aux cyclistes de se tenir plus droit lors de leurs excursions urbaines. Ce nouveau modèle fait suite à la demande de la clientèle qui souhaitait un vélo électrique confortable, explique la marque belge.

Pour ce nouveau vélo électrique cruiser, il ne faut pas s’attendre à un moteur de plus de 250 W ou à une vitesse supérieure à 25 km/h. En fait, il s’agit d’un VAE conforme à la réglementation européenne. En revanche, le design classique du Cowboy a été modifié et l’accent a été mis sur l’ergonomie pour l’utilisateur.

Cowboy nouveau vélo électrique : plus de confort

Le label cycliste belge Cowboy se fait rapidement un nom sur le marché des vélos électriques. La marque, fondée en 2017, crée des vélos légers et conviviaux pour les cyclistes de tout niveau d’expérience. Cowboy a pris en compte les commentaires de ses clients et présente son nouveau modèle Cruiser amélioré.

Le nouveau vélo électrique se veut être l’offre la plus confortable de Cowboy, permettant une meilleure posture et une meilleure visibilité. Le Cowboy Cruiser se caractérise par des positions de conduite hollandaises faciles à adopter, ce qui permet de maintenir une conduite plus confortable à tout moment.

Plusieurs améliorations ont été apportées aux précédents modèles de vélos électriques Cowboy. En effet, ce dernier dispose de nouvelles poignées de type ville et guidon incurvé ainsi qu’une selle plus large.

Une transmission plus facile pour ce nouveau vélo électrique de Cowboy

Cowboy affirme avoir augmenté la plage de vitesse du système de transmission à courroie en carbone Gates du Cruiser. Cela permet aux cyclistes de tourner à une cadence plus élevée. Sa batterie amovible se trouve à l’arrière du tube de selle. Elle a une autonomie de 40 à 80 km. Quant au moteur de 45Nm/250W, il a été intégré à la roue arrière.

Cowboy indique que le cadre en aluminium à taille unique convient aux cyclistes mesurant de 170 à 195 cm. Le vélo se distingue des autres modèles de vélos électriques de ville par ses pneus anti-crevaison de 47 mm. Il comprend également des feux avant et arrière intégrés, des freins à disque hydrauliques et des garde-boue.

Recharge de téléphone sans fil

Une station de recharge sans fil située sur le guidon peut accueillir votre téléphone portable. Selon la marque, elle permet d’accéder en permanence à l’application Cowboy. Vous pouvez déverrouiller le moteur du vélo électrique Cruiser avec celui-ci et recevoir des alertes si quelqu’un tente de le voler.

Cowboy affirme que son application donne des indications détaillées grâce à son intégration avec Google Maps. Son logiciel comporte également des fonctions de détection des collisions et de protection contre le vol, ainsi que l’AdaptivePower. Cette dernière ajuste la puissance délivrée pour vous aider à maintenir une vitesse constante.