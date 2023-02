Convercycle : le vélo électrique qui se transforme en vélo cargo!

En un clin d’œil, la roue arrière du vélo électrique Convercycle se déplie complètement sans outils. Cela vous permet de créer un espace pour transporter des bagages derrière la selle.

Vous hésitez entre un vélo cargo et un vélo de ville ? Le Convercycle constitue une toute nouvelle catégorie de vélo électrique. Une fois plié, sa taille compacte ne diffère pas de celle d’un vélo ordinaire. Il est facile à conduire, à garer et à verrouiller une fois arrivé à destination.

Convercycle, un vélo électrique 2 en 1

Le vélo électrique Convercycle a été développé par des élèves de l’École supérieure des Arts d’Offenbach. Il associe les qualités d’un vélo urbain à la fois maniable et compact aux caractéristiques des vélos cargo. Le vélo électrique Convercycle facilite le transport d’objets, qu’il s’agisse de boissons, de paquets, d’instruments de musique, d’équipements sportifs ou d’un achat spontané.

La chaîne cinématique brevetée permet de déplier le Convercycle et de rouler dans les deux modes. Le mouvement d’entraînement et le mouvement de pliage sont alors montés sur des roulements séparés. Une fois déployé, sa roue arrière offre un compartiment de 40 x 60 cm pour une capacité de charge de 180 kg. Lorsqu’elle est repliée, les dimensions compactes du Convercycle permettent de rouler avec agilité avec un petit rayon de braquage. Vous pouvez vous déplacer en ville avec facilité, comme avec un vélo électrique classique.

De plus, grâce à l’empattement qui peut être raccourci, le vélo peut être apporté partout que ce soit dans le transport public ou dans l’ascenseur.

Vélo cargo électrique : un moyen de transport du futur

Disponible en deux versions, Classique et Électrique, Convercycle offre une option de conversion pratique. Mais la différence se situe au niveau de l’entraînement. Alors que le vélo standard fonctionne uniquement à la force musculaire, le modèle » électrique » utilise un moteur d’assistance électrique. Son moteur 250W se situe dans la roue avant. Sa batterie 396 Wh offre une autonomie maximale de 60 kilomètres.

Les roues uniques de 28 pouces du vélo Convercycle garantissent une sensation de confort et de sécurité en selle.

Pour permettre à 2, voire 3 personnes de se déplacer ensemble, le convercyle dispose de multiples équipements. Seul inconvénient, son prix reste assez cher. En effet, il faut débourser 4 299 € pour les modèles électriques contre 2 899 € pour le vélo standard.

Se rendre au travail en voiture devient vite une source d’ennuis, surtout en ville. La recherche constante d’une place de parking et les embouteillages – le vélo électrique couvercle permet de s’en passer. Les transports publics sont une alternative, mais ils n’offrent pas la flexibilité et la fiabilité nécessaires à la vie quotidienne moderne. Le vélo électrique Convercycle a été conçu pour répondre à ces besoins. Avec ce vélo 2 en 1 polyvalent, vous disposez du moyen de transport adapté à chaque situation et vous vous déplacez de manière écologique.