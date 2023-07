Le meilleur clavier gaming doit répondre à tous les besoins des joueurs tels que le confort, l’ergonomie et les types de commutateurs. Certains joueurs préfèrent également celui qui est moins bruyant à la touche et qui ne présente pas un design extravagant.

Utiliser un clavier traditionnel n’est pas très recommandé pour jouer à vos jeux favoris. Exactement comme la souris gamer, le casque gamer ou l’écran gamer, spécialement conçus pour les jeux, le clavier gaming offre une expérience immersive, comme sur console.

De ce fait, amateur comme joueur professionnel se doit d’en acheter un pour mieux exécuter les commandes sur un ordinateur. Nombreuses sont les marques qui proposent une large gamme de clavier de ce genre. Alors comment trouver le meilleur clavier gaming ? Justement, vous trouverez les 7 meilleurs modèles du moment dans le présent comparatif.

Steelseries Apex Pro TKL 2023 : le clavier de jeu le plus rapide

Caractéristiques techniques Taille : 12,8 x 35,5 x 4,2 cm

Poids : 960 g

Connecteur : filaire USB-C

Compatibilité : PC, console de jeu

Rétro-éclairage : RGB

Le Steelseries Apex Pro TKL (2023) est l’un des derniers claviers de jeu mis sur le marché. Il se démarque notamment par la possibilité de régler la fonction de distance avant le déplacement. En effet, la sensibilité est réglable à souhait et vous pouvez même attribuer deux entrées différentes pour une seule touche selon la distance d’appui. Ce qui signifie une large personnalisation selon vos besoins.

Pour un confort d’utilisation, ce meilleur clavier gaming dispose d’un repose-poignet détachable. Par ailleurs, le Steelseries Apex Pro étant décliné en plusieurs variantes, vous pouvez choisir le modèle Mini ou le modèle pleine grandeur selon vos préférences. Ce modèle-ci fonctionne à la fois avec un PC et une console de jeux.

Commutateurs mécaniques

Eclairage RGB

Cher

Taille encombrante

Roccat Vulcan II Max : le meilleur clavier gaming dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Taille : 61 x 20,3 x 1,8 cm

Poids : 1,3 kg

Connecteur : USB-C

Compatibilité : Ordinateur, ordinateur portable

Rétro-éclairage : RVB

Ce beau clavier gaming a tout pour séduire les accros aux jeux vidéo. Tout d’abord, chaque touche est illuminée par un rétroéclairage RVB. En plus, il embarque un repose-poignet détachable en silicone qui ajoute un point de plus à son design. A cela s’ajoute un châssis léger qui se combine bien avec un alliage d’aluminium qui lui sert de plaque supérieure.

En ce qui concerne ses fonctionnalités, le Roccat Vulcan II Max peut enregistrer jusqu’à 4 profils d’utilisateurs différents. En outre, ses 24 touches multifonctions préprogrammées servent aussi pour signaler un changement d’état tel que le niveau de la batterie via un mode d’éclairage intelligent. Sans parler de ses touches multimédias dédiées et du bouton de volume.

Jusqu’à 4 profils d’utilisateurs

Touches multimédias dédiées

Les capuchons ABS glissent

Certaines touches sont plus bruyantes

Corsair K70 RGB TKL : le meilleur clavier gaming de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Taille : 36 x 16,4 x 4 cm

Poids : NA

Connecteur : filaire

Compatibilité : ordinateur

Rétro-éclairage : RGB

En termes de design, le Corsair K70 RGB TKL se glisse en tête de liste. Il est conçu avec un châssis en plastique dur et les touches revêtent des capuchons PBT. Pour couronner le tout, on y trouve des béquilles ergonomiques pour le maintenir stable.

De plus, son taux d’interrogation peut atteindre les 8kHz afin de garantir une entière réactivité à chaque frappe. Effectivement, le Corsair K70 ne présente que près d’une millième de seconde, notamment quand il est couplé avec les commutateurs Cherry MX. D’ailleurs, vous pouvez choisir entre les Cherry MX Red et Speed. Enfin, l’absence du repose-poignet offre assez de place pour déplacer votre souris gaming.

Prix abordable

Taille raisonnable

Absence de repose-poignet

Résonance à chaque frappe

HyperX Alloy Origins : le choix idéal pour le grand public

Caractéristiques techniques Taille : 44,3 x 13,3 x 3,7 cm

Poids : 800g

Connecteur : USB-C

Compatibilité : ordinateur

Rétro-éclairage : RVB

Si vous êtes juste amateur de jeux vidéo, l’HyperX Alloy Origins est le meilleur clavier gaming qu’on vous propose. Celui-ci est conçu pour durer car son corps est entièrement fabriqué avec de l’aluminium. A cela s’ajoute un pied pouvant s’incliner en trois positions différentes. Ce qui permet de le garder stable même quand vous frappez à une cadence plus rapide.

Ses commutateurs linéaires sont aussi rapides que réactifs. Ce qui témoigne de sa performance étonnante. Certes, il ne dispose pas de boutons de contrôle multimédia. Par contre, vous pouvez personnaliser chaque touche avec des effets lumineux. Pour cela, il suffit d’accéder au logiciel HyperX NGENUITY.

Mode jeu et anti-ghosting

Eclairage personnalisable

Absence de touches macros

Le logiciel HyperX NGENUITY présente de bugs de temps en temps

Ducky One 3 Fuji : un design simpliste

Caractéristiques techniques Taille : 37 x 14 x 4 cm

Poids : 908g

Connecteur : NA

Compatibilité : NA

Rétro-éclairage : Non

Le clavier Ducky One 3 Fuji est le modèle phare de la série. Il se distingue par son design simpliste et sans ces divers ornements fantaisistes. Par ailleurs, chaque touche est recouverte d’un capuchon en plastique PBT. Ce qui augmente sa solidité et sa résistance bien que vous y exercez une forte pression.

Pour les touches multimédia, vous n’aurez droit qu’à des boutons de contrôle du volume. De plus, ses touches ne bénéficient d’aucun rétroéclairage. Sinon, il faut avouer que le confort n’est pas toujours au rendez-vous, notamment pour ceux qui ont l’habitude d’utiliser un clavier avec repose-poignet. Mais en tout, le Ducky One 3 Fuji fait bien l’affaire pour un clavier de jeu.

Design simpliste mais attrayant

Capuchons en plastique PBT

Boutons multimédia pour le volume uniquement

Absence de rétroéclairage RVB

Logitech G G715 : un modèle de milieu de gamme supérieur

Caractéristiques techniques Taille : 37,1 x 15,7 x 3,7 cm

Poids : NA

Connecteur : USB, fréquence radio

Compatibilité : Ordinateur Mac

Rétro-éclairage : Lightsync RGB

Si vous disposez d’un budget plus ou moins élevé, vous pouvez vous offrir le meilleur clavier gaming de milieu de gamme supérieur. Le Logitech G G715 est effectivement plus séduisant tout en répondant aux besoins des joueurs aguerris. En plus d’un clavier blanc avec un bel rétroéclairage RGB, vous gagnez également un magnifique repose-poignet en forme de nuage.

Il est aussi réactif que le Steelseries Apex Pro TKL bien que l’on ne puisse personnaliser la sensibilité de la touche. Par ailleurs, le G715 fonctionne aussi bien en mode filaire que sans fil. L’utilisation sans fil s’effectue tout simplement via son récepteur USB tandis que la connectivité filaire se fait d’un câble USB-A vers USB-C.

Confort d’utilisation

Double connectivité

Touche non personnalisable

Prix élevé pour le grand public

Razer Huntsman Mini : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Taille : NA

Poids : NA

Connecteur : USB-C

Compatibilité : ordinateur

Rétro-éclairage : RVB

Pour ceux qui veulent une expérience ludique sans devoir payer plus de 100 euros, on vous recommande le Razer Huntsman Mini. Ce meilleur clavier gaming économique offre les fonctionnalités attendues chez un modèle standard. On peut même dire qu’il gagne en réactivité à cause de ses commutateurs optiques.

En outre, ses modes de personnalisation standard lui viennent du logiciel Synapse 3, comme pour tous les autres modèles de la même marque. Il en est autant des effets de rétroéclairage RVB, de la programmation macro, ainsi que du stockage intégré dédié que profils personnalisés. Avec ses divers atouts, on peut dire que celui-ci offre le meilleur rapport qualité/prix.

Câble USB-C amovible

Capuchons en PBT à double injection

Logiciel Synapse Razer obligatoire pour contrôler le rétroéclairage RGB

Absence de rétroéclairage pour les symboles et les chiffres

FAQ sur le clavier gaming

Qu’est-ce qu’un clavier gaming ?

Un clavier de jeu est spécifiquement conçu pour activer les commandes plus rapidement. Il peut aussi inclure d’autres fonctionnalités supplémentaires ayant pour but de rendre le jeu plus performant. La plupart des claviers sont conçus avec un rétroéclairage RGB ou RVB. Les claviers gaming existent en plusieurs formats. La différence repose surtout sur la taille et le nombre de touches.

Certains ont une taille imposante tandis que d’autres sont plus petits pour offrir suffisamment d’espace pour la souris gaming. Les formats les plus grands sont beaucoup plus avantageux pour les joueurs qui utilisent le pavé numérique. Cela permet d’entrer les chiffres sans utiliser la touche « shift » ou « lock » avec les touches de dessus. D’autres claviers au format TKL ne disposent pas de pavé numérique et sont ainsi moins encombrants.

Quels types de claviers de jeu existe-t-il ?

On distingue deux types de clavier de jeu : filaire et sans fil. Les modèles sans fil incluent les claviers LIGHTSPEED et Bluetooth. Les claviers Bluetooth sont plus appropriés pour jouer à des jeux sur un appareil mobile. En revanche, le clavier sans fil classique est le choix le plus populaire pour jouer à des jeux sur PC. Le clavier filaire quant à lui est le choix idéal pour ceux qui ne veulent pas souffrir d’un problème d’alimentation au-cours de leurs sessions.

Par ailleurs, il y a un élément indispensable au clavier gaming : le commutateur ou switch. Celui-ci conditionne la vitesse d’appui sur les touches ainsi que la performance du clavier. Un clavier standard dispose d’un switch à dôme en caoutchouc. Ce qui le diffère d’un clavier de jeu où le commutateur est généralement mécanique.

Peut-on utiliser un clavier gaming comme clavier classique ?

En général, un clavier de jeu propose également les fonctionnalités de base d’un clavier standard. De la sorte, il peut être utilisé pour les tâches bureautiques tout comme pour jouer à vos jeux favoris. En plus, vous pouvez désactiver le rétroéclairage quand vous n’en avez pas besoin.

De plus, un clavier gaming dispose d’un design ergonomique. Ce qui lui permet d’exécuter aisément des tâches informatiques quotidiennes. Ce qui signifie que vous pouvez opter pour ce type de clavier un votre usage à la fois professionnel et personnel. Que ce soit l’option sans fil ou filaire, il demeure plus pratique, notamment pour ceux qui utilisent leur PC pendant les divers déplacements.

Pourquoi choisir ce genre de clavier ?

Le clavier gaming offre un certain nombre d’avantages dont :

Tout d’abord, il accède à une personnalisation à volonté. En d’autres termes, on peut réassigner les touches autant qu’on veut pour personnaliser les commandes. Cela permet de faciliter l’exécution des tâches plus facilement.

Ensuite, le clavier de jeu est conçu pour actionner les commandes avec rapidité. C’est-à-dire qu’il reconnaît rapidement les frappes, ce qui accélère la prise de décision par l’utilisateur. Mais ce n’est pas tout, un clavier gaming dispose d’une fonction appelée anti-ghosting. Celle-ci permet d’appuyer sur n’importe quelle touche en même temps sans problème d’enregistrement.

Par ailleurs, les commutateurs mécaniques permettent à ce type de clavier de durer plus longtemps, malgré un usage intensif. C’est pour cela qu’il faut l’utiliser plutôt qu’un clavier standard qui peut présenter des dysfonctionnements.

Choisir le meilleur clavier de jeu, il faut avoir un œil sur les facteurs suivants, sans oublier le rétroéclairage :

La taille

Les claviers de jeu sont disponibles avec des tailles différentes. Le choix doit alors reposer sur la taille de vos mains et de votre bureau. Si vous avez un bureau plus large, vous pouvez opter pour un clavier avec pavé numérique. Dans le cas contraire, vous devez en choisir un de type TKL.

La personnalisation

Le meilleur clavier gaming doit avoir une large option de personnalisation. En effet, plus on peut personnaliser les touches, macros comme actions, y compris les commandes système, et plus on peut profiter d’une meilleure expérience de jeu.

La vitesse

La vitesse d’actionnement du clavier dépend des switchs. Les commutateurs mécaniques sont les plus réactifs. Ils permettent au joueur de s’adapter au rythme du jeu notamment pour ceux qui sont plus intenses.

De plus, ce type de commutateur évite les retours bruyants à chaque touche. Néanmoins, il existe des modèles intégrant des commutateurs optiques mais qui peuvent exécuter les commandes avec autant de rapidité que les switchs mécaniques.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Steelseries Apex Pro TKL (2023) Note : 9,7/10 Découvrir Roccat Vulcan II Max Note : 9,5/10 Découvrir Corsair K70 RGB TKL Note : 9,2/10 Découvrir