Comment jouer aux jeux Nintendo GameCube et Wii sur Xbox ?

Est-ce que vous saviez vous aussi qu’il était possible de jouer sur Xbox à des jeux Nintendo ? Voici comment faire !

Microsoft a annoncé il y a quelques mois de cela que la Xbox Series X/S pouvait enfin exécuter ses applications. La firme ne se doutait pas alors que cette fonctionnalité serait détournée à bon escient. Elle permet aujourd’hui de s’adonner à des jeux de consoles plus âgés et surtout d’un autre constructeur. Vous pouvez en effet maintenant jouer sur votre Xbox aux jeux Nintendo GameCube et Wii. Il vous faut toutefois suivre cette procédure pour pouvoir en profiter.A

Le procédé permettant de jouer sur Xbox aux jeux Nintendo

Pour jouer sur votre Xbox aux jeux Nintendo et Wii, vous devez avant toutes choses avoir l’émulateur Dolphin. Cet émulateur est conçu comme une application de plateforme Windows universelle. Il peut donc être installé aussi bien sur les appareils Xbox One que la Xbox Series S. Cet émulateur fonctionnerait aussi techniquement sur la Xbox-One, la Xbox One X et la MVG.

Voici d’ailleurs un aperçu de la fluidité des jeux GameCube mis à l’échelle 1440p. Cette qualité reste de mise même lorsque vous ajoutez des packs de texture HD à des jeux comme Eternal Darkness : Sanity’s Requiem. Vous pouvez même pousser jusqu’à tout charger sur une clé USB, mais cela n’altère pas la qualité du rendu.

Vous devez maintenant activer le mode développeur sur votre Xbox. Pour plus de jeux, vous pourrez aussi installer RetroArch. Ce dernier vous donnera accès à toute une palette de jeux classiques dont les titres PS2 inaccessibles sur la PS5 de Sony. Des rumeurs ont même sous-entendu qu’il serait possible d’installer RetroArch sans passer par le mode développeur.

Les autres solutions pour continuer à jouer à des jeux classiques

D’autres consoles de poche comme le Steam Deck constituent aussi un excellent choix pour jouer à ces jeux classiques sans passer par une Xbox. Le Steam Deck ferait très bien l’affaire, car il exécute les émulateurs avec brio. Tout cela semble bien beau, mais souvenez-vous que cet émulateur est encore en phase bêta. Vous pourrez donc subir quelques soucis lors de son utilisation.