Cette mini Game Boy a la taille d’une boîte de Tic Tac !

Le RG Nano d’Anbernic est la parfaite distraction de poche lorsque vous avez besoin d’éviter les conversations et autres interactions sociales indésirables. Anbernic se distingue de ses concurrents en rendant ses consoles de plus en plus petites. Son dernier modèle, le RG Nano, est semblable à une mini game boy. Qui plus est, il est plus petit qu’un paquet de cartes à jouer, mais reste capable de jouer à des milliers de jeux rétro.

Anbernic : une entreprise chinoise d’émulation portable en plein essor

Anbernic est une entreprise chinoise qui fabrique des appareils d’émulation portables depuis plusieurs années. J’ai été impressionné par l’amélioration de la qualité et des performances de l’entreprise, qui rivalise désormais avec des entreprises comme Nintendo.

Le RG35XX, un produit précédent d’Anbernic, rappelait la célèbre Game Boy de Nintendo. Il était doté d’un écran couleur moderne et offrait la possibilité de jouer à des jeux de consoles classiques.

Cette nouvelle version reste dans cette lignée et adopte la forme d’une mini game boy. Toutefois, elle a des améliorations inédites par rapport à son aîné.

Le RG Nano : une vraie mini game boy

Des rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Anbernic continuait de miniaturiser ses appareils. Bien que les détails complets et les spécifications techniques ne soient pas encore connus, l’entreprise a récemment présenté officiellement le RG Nano. Cela s’est fait sur leur chaîne YouTube. Il semble être l’émulateur portable le plus petit jamais créé par Anbernic et il ressemble en tout point à une mini game boy.

Les caractéristiques de la mini game boy RG Nano

La vidéo de présentation du RG Nano met en avant certaines de ses fonctionnalités. Parmi celles-ci, on retrouve une « fonction d’horloge hors ligne » pour ceux qui préfèrent l’accrocher à un porte-clés.

De plus, le RG Nano dispose d’un emplacement pour carte microSD et d’un lecteur multimédia. Grâce à ce dernier, il offre une « lecture musicale haute fidélité sans perte ». Ces caractéristiques rendent le RG Nano attrayant pour les amateurs de jeux rétro et de musique.

La console portable mesure seulement 2,7 pouces de hauteur et possède un « corps en alliage d’aluminium texturé ». Bien qu’il n’y ait pas de prise casque dédiée, un port de charge USB-C est présent sur le dessus.

Celui-ci est compatible avec les casques connectés via un adaptateur USB-C. Le RG Nano abandonne les joysticks analogiques au profit d’une simple croix directionnelle et de quatre boutons d’action.

Cependant, il comprend également une paire de boutons d’épaule, ce qui offre des options de contrôle supplémentaires. Cette conception donne une idée de ses performances, qui s’étendent au moins aux jeux 16 bits. Si vous rêviez d’une mini game boy, c’est donc la console qu’il vous fauta absolument.

Le prix abordable du RG Nano

Le prix du RG Nano n’est pas encore connu. Cependant, nous sommes optimistes quant à un prix nettement inférieur à 65 dollars. Cette estimation est basée sur sa puissance de traitement potentiellement inférieure à celle du RG35XX. Cela pourrait le rendre dangereusement tentant pour un achat impulsif.