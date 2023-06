Certains jeux requièrent un disque dur SSD : la fin du HDD ?

Les disques durs rotatifs appartiennent désormais au passé, et les développeurs de jeux sont prêts à les laisser derrière eux. Accrochez-vous toujours à ce gigantesque disque dur rotatif de 8 To pour vos installations de jeux PC ? Eh bien, il semble que les SSD deviendront la nouvelle spécification minimale pour les jeux PC modernes.

Le passage des configurations de jeux aux SSD

Les SSD sont désormais expédiés en standard dans les dernières configurations de jeux PC et les laptops haut de gamme. Cependant, nous n’avons pas vraiment vu les développeurs de jeux insister sur les SSD en tant que spécification minimale. Mais tout cela à changer il y a peu.

Microsoft a tenu sa Xbox Games Showcase dimanche. Ils ont révélé que la première nouvelle IP de Bethesda en 25 ans, Starfield, nécessitera 125 Go d’espace sur SSD. Sa sortie est annoncée pour le 6 septembre. Ce n’est pas une recommandation, c’est une spécification minimale pour jouer à Starfield sur un PC.

Changement de spécification minimale

Un seul jeu ne suffit pas à faire une tendance. Cependant, CD Projekt Red a également révélé qu’il augmentait la spécification minimale requise pour Cyberpunk 2077. Il exige désormais un SSD au minimum et abandonne la prise en charge des HDD.

Les modifications des exigences système pour Cyberpunk 2077 sont liées à l’extension à venir, Phantom Liberty. Cependant, cette extension ne sera pas disponible sur les anciennes consoles Xbox One et PS4 alimentées par des HDD. Par ailleurs, le jeu de base sur PC sera bientôt mis à jour pour correspondre à cette spécification minimale SSD.

« L’un des changements est le choix d’arrêter de prendre en charge les HDD pour les exigences minimales. “Les SSD offrent des temps de chargement plus rapides, une diffusion améliorée et de meilleures performances globales par rapport aux HDD”. Ce sont les explications de CD Projekt Red dans un billet de blog. Selon eux, les SSD permettent d’améliorer significativement l’expérience de jeu.

Conséquences pour les joueurs

Cyberpunk 2077 ne cessera pas soudainement de fonctionner sur les HDD. Cependant, CD Projekt Red cessera le support actif et les tests du jeu sur les HDD. Cela pourrait entraîner des problèmes de performances ou des bugs éventuels pour les joueurs.

Il est inévitable que nous voyions de plus en plus de jeux PC exiger des SSD en tant que spécification minimale. Les développeurs de jeux continuent de laisser derrière eux la génération de consoles Xbox One et PS4.

Ils commencent à repousser les limites des Xbox Series S / X et PS5. Les deux consoles Xbox One et PS4 étaient livrées avec des HDD. De plus, les consoles ont toujours une influence majeure sur la façon dont un jeu multiplateforme est développé.

