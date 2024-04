Ce qu’il fallait retenir cette semaine : Bug Pixel corrigé, Kurama renaît et WhatsApp génère des images

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

La mise à jour d'avril 2024 crée des problèmes pour les Pixel 7 et 8

La mise à jour d'avril 2024 pour les Pixel 7 et 8 a causé des problèmes de connexion réseau pour de nombreux utilisateurs, entraînant des appels manqués et des SMS perdus. Google a rapidement réagi en déployant une mise à jour corrective légère et rapide à installer, disponible pour les propriétaires de Pixel 7, Pixel 8 et Pixel Fold, mais pas encore pour les Pixel 6. Les utilisateurs qui rencontrent encore des difficultés de connexion peuvent essayer de charger manuellement la mise à jour pour retrouver un appareil pleinement opérationnel.

La résurrection de Kurama ouvre de nouveaux horizons pour la saga Boruto

Le légendaire Kurama, le démon renard à neuf queues, fait un retour fracassant dans Boruto: Two Blue Vortex, le spin-off de Naruto. Himawari, la fille de Naruto, établit un lien singulier avec l'être millénaire en l'accueillant dans les tréfonds de son monde intérieur. Cette renaissance inattendue insuffle un vent de renouveau à la franchise, présageant d'épiques aventures à venir où Kurama jouera un rôle prépondérant.

WhatsApp innove avec une IA générative d'images

WhatsApp intègre une fonctionnalité d'avant-garde basée sur l'IA, permettant aux utilisateurs de générer des images à partir de descriptions textuelles. S'inscrivant dans la course effrénée des géants technologiques pour l'IA générale, Meta déploie ainsi Llama 3 sur WhatsApp, espérant se tailler une place de choix. Bien que récréative et pratique, cette nouveauté ne constitue pas une révolution, mais témoigne de l'essor de l'IA générative dans les applications grand public.

