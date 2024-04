Ce qu’il fallait retenir cette semaine : un vélo futuriste signé Topsecret, la dystopie dans Anthracite et l’avenir incertain de Mariko

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

Un vélo électrique futuriste et puissant signé Topsecret

Topsecret, un fabricant coréen de vélos électriques, a conçu un modèle au look futuriste avec un cadre robuste en aluminium et titane, des roues sans rayons ni moyeux, et des pneus censés résister aux balles. Doté d'un puissant moteur de 750 watts et d'une batterie généreuse de 960 Wh, ce vélo promet des performances exceptionnelles en termes d'accélération et d'autonomie, bien que la marque envisage également une version bridée à 25 km/h pour se conformer à la réglementation. Le prix et la date de commercialisation de ce vélo électrique hors normes restent encore inconnus.

Anthracite : Plongée vertigineuse dans les dérives d'un futur technologique

La mini-série dystopique Anthracite explore un futur où la réalité virtuelle et la surveillance ont transformé radicalement la société. Au fil d'une intrigue mêlant mystères, quête personnelle et machinations d'une puissante entreprise nommée Arcacia, les spectateurs découvrent qu'Enola, l'héroïne énigmatique, est en réalité un avatar artificiel infiltré, que le suicide collectif était une manipulation psychologique orchestrée par Arcacia, et que la disparition des habitants de Levionna cachait des expériences technologiques immorales menées par cette entreprise.

Le sort incertain de Mariko dans Shogun, une fin tragique ou un espoir de retour?

Dans l'épisode 9 de la série Shogun, le personnage de Mariko, interprété par Anna Sawai, se retrouve dans une situation tragique. Bien que loyale envers son seigneur Toranaga, Mariko est confrontée à la cruauté d'Ishido et de ses régents corrompus. Décidée à racheter l'honneur de sa famille, elle se prépare à se faire seppuku, un suicide rituel, devenant ainsi une martyre. Bien que la fin de Mariko soit laissée en suspens, sa mort ou sa survie pourraient avoir un impact majeur sur la suite de l'histoire, notamment pour remettre Toranaga au pouvoir et mettre fin au règne d'Ishido.

