Ce qu’il fallait retenir cette semaine : Apple contourne les restrictions, Xiaomi et son véhicule électrique, le vélo hybride révolutionné…

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique hebdomadaire, ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', où nous vous proposons une sélection soignée des dernières avancées, innovations et débats agitant l'univers de la technologie. Que vous soyez un professionnel averti ou un curieux du numérique, restez à l'affût des tendances qui façonnent notre futur.

Apple élude avec ingéniosité l'interdiction de la fonction SpO2 sur l'Apple Watch

Apple a désactivé la fonctionnalité de mesure de la saturation en oxygène (SpO2) sur les Apple Watch vendues aux États-Unis suite à une décision juridique motivée par une violation de brevet alléguée par Masimo. Cependant, la firme à la pomme a réagi en mettant en place une solution logicielle temporaire qui leur permet de contourner cette injonction, évitant une refonte matérielle coûteuse tout en conservant la fonctionnalité pour les utilisateurs. Cette stratégie maintient l'option SpO2 accessible et donne à Apple un avantage jusqu'à l'expiration du brevet de Masimo en 2028.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

Xiaomi dévoile sa première voiture électrique SU7 : disruption par les prix ou simple continuité?

Bien que Xiaomi ait fait sensation avec des smartphones performants à bas prix par le passé, les premières indications suggèrent que sa voiture électrique SU7 se positionnera dans une gamme de prix similaire à la Tesla Model 3 en Chine, soit entre 32 000 et 48 000 euros environ. Cela soulève des interrogations quant à la capacité de Xiaomi à reproduire une disruption tarifaire dans l'automobile, un marché très concurrentiel.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

Anod Hybrid : le vélo électrique hybride révolutionnaire made in Vendée

Anod, une jeune entreprise vendéenne, révolutionne le marché du vélo électrique avec son modèle hybride intégrant un supercondensateur dans le cadre, ce qui permet de rouler avec ou sans batterie grâce à une récupération d'énergie plus efficace. Leur vélo urbain allie cette technologie innovante à une batterie légère et écologique d'une autonomie de 70 km, un moteur puissant et économe, un design moderne et connecté, tout en visant une durabilité exceptionnelle de plus de 15 ans grâce à des composants entièrement recyclables. Produit en France, ce vélo repense l'expérience du cyclisme électrique en alliant performances, liberté d'usage et respect de l'environnement, avec une mise en production prévue dès avril 2024.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

La pépite de notre chaîne YouTube cette semaine