Ce qu’il fallait retenir cette semaine : Galaxy S25 Ultra, Pixel Watch vibrations, robots humanoïdes contre les pénuries

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

Aperçu des premiers rendus du Samsung Galaxy S25 Ultra : des changements à l'horizon

Les premières images du Samsung Galaxy S25 Ultra, prévu pour 2025, révèlent quelques changements par rapport à son prédécesseur, notamment au niveau du cadre et de la taille de la lunette ainsi que le positionnement de la caméra selfie. Le design semble similaire pour tous les modèles Ultra avec un écran plat de 6,8 pouces, et le smartphone serait équipé des processeurs Exynos utilisés pour la série Galaxy S25. Bien que ces fuites donnent un avant-goût du futur fleuron de Samsung, il faudra attendre la fin de l'année pour connaître le modèle final choisi par la marque coréenne.

La Pixel Watch se réinvente avec une fonctionnalité de vibrations pour dire l'heure

Google vient de publier une importante mise à jour pour sa montre connectée Pixel Watch, introduisant une fonctionnalité inédite permettant de connaître l'heure grâce à des vibrations subtiles. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée « Vibration Watch », offre aux utilisateurs un moyen unique de percevoir le temps qui passe, avec un choix entre une restitution précise à la minute près ou approximative par tranches de 15 minutes, ainsi que cinq niveaux d'intensité vibratoire. Cette mise à jour comprend également des améliorations de la gestion automatique de la luminosité, renforçant l'expérience utilisateur de la Pixel Watch et la distinguant davantage de ses concurrents.

Mercedes fait le pari des robots humanoïdes pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans ses usines hongroises

Mercedes-Benz a conclu un partenariat avec la start-up américaine Apptronik pour déployer des robots humanoïdes dans ses usines hongroises afin de combler les pénuries de main-d'œuvre pour les tâches répétitives et physiquement éprouvantes. Ce choix stratégique vise à optimiser les processus existants en misant sur la complémentarité entre l'humain et la machine, les robots prenant en charge les tâches les plus répétitives et pénibles que les usines peinent à pourvoir en personnel, tout en laissant les ouvriers se concentrer sur les processus complexes de fabrication.

