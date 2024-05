Ce qu’il fallait retenir cette semaine : les bienfaits d’éteindre régulièrement sa Nintendo Switch, un Fisker Ocean condamné à la casse après un simple accrochage, la fin glaçante du film d’horreur Barbare sur Netflix

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

Entretenir sa Nintendo Switch : les bienfaits d'une extinction régulière

Bien que la Nintendo Switch soit conçue pour rester en mode veille la plupart du temps, il est recommandé de l'éteindre complètement de temps en temps pour préserver ses performances et sa longévité. En effet, laisser la console en mode veille trop longtemps peut entraîner des problèmes non négligeables, comme des ralentissements des menus et des chargements, une dégradation de l'autonomie de la batterie, voire même des blocages complets de l'appareil. Cette opération simple, qui consiste à éteindre complètement la console avant de la redémarrer, permet de lui offrir un véritable bol d'air frais.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

Quand un coup de portière envoie un Fisker Ocean à la casse

Une propriétaire d'un Fisker Ocean, Joy Wanner, a été confrontée à de nombreux problèmes techniques avec son véhicule électrique, notamment avec le système de navigation et la clé d'accès. Lors d'un léger accrochage causant des dommages estimés à 910 dollars, l'assurance a pris la décision de condamner le SUV à la casse, faute de pièces de rechange disponibles auprès du constructeur en difficulté financière. Bien que choquée au début, Joy Wanner a finalement accueilli cette issue avec soulagement, son expérience quotidienne avec le Fisker Ocean étant devenue un véritable calvaire. Cet incident met en lumière les défis auxquels font face les constructeurs automobiles émergents en matière d'approvisionnement en pièces détachées et de support après-vente, rendant les réparations impossibles lorsque surviennent des problèmes mineurs.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

Barbare sur Netflix : l'effroyable fin du film d'horreur à succès

Le film d'horreur Barbare, actuellement disponible sur Netflix, suit Tess, une jeune femme qui se rend à Détroit pour un entretien d'embauche et décide de louer une chambre sur Airbnb. Cependant, la maison qu'elle loue cache de sombres secrets, notamment la présence d'un propriétaire étrange, AJ, et d'un être monstrueux surnommé « La Mère », issu d'un inceste multi-générationnel. Après une nuit d'horreur où Tess assiste aux meurtres commis par La Mère, elle parvient finalement à la tuer et à s'échapper, devenant la seule survivante de cette terrible expérience. Le film offre une fin glaçante qui réinvente le concept de maison hantée dans les films d'horreur.

Pour en savoir plus, lisez cet article.

La pépite de notre chaîne YouTube cette semaine

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.