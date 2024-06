« GHOSTS » : une nouvelle comédie signée Disney+ et TF1

Pour la première fois, Disney+ et TF1 s'associent pour produire la série « GHOSTS ». Cette adaptation du format anglais diffusé sur BBC One marquera une nouvelle étape dans les collaborations franco-anglaises. Disney+ sera le primo-diffuseur et lancera la série en 2025 en exclusivité sur sa plateforme. La série sera ensuite disponible gratuitement sur TF1 et TF1+.

Une vision partagée pour un projet ambitieux

Julia Tenret, Directrice des Acquisitions et de la Programmation de Disney+, exprime son enthousiasme. « Nous avons rejoint le projet initié par BBC Studios France et TF1. Nous sommes très heureux de cette première collaboration avec TF1. Après avoir développé 14 projets originaux en France, c'est la première fois que Disney+ pré-achète une série en première fenêtre. »

Fabrice Bailly, Directeur des programmes et des acquisitions du Groupe TF1, partage cet enthousiasme. « Nous sommes ravis de nous associer à Disney+, un partenaire de confiance. Nous allons proposer au public une série ambitieuse, drôle et originale. TF1, en tant que partenaire historique de la création, confirme son rôle majeur dans le développement de la fiction française. »

Un casting exceptionnel

Géry Leymergie, DGA en charge des contenus chez BBC Studios France, souligne la qualité du projet. « BBC Studios France est fier d'avoir réuni Disney+ et TF1 autour de cette série. Arthur Sanigou et Joris Goulenok ont fait un travail remarquable pour adapter cette série anglaise. La localisation de l'action et des personnages en France ajoute une touche unique. »

Le tournage de cette comédie en 180 minutes, produite par BBC Studios France, vient de débuter en région parisienne. Elle est réalisée par Arthur Sanigou et écrite par Joris Goulenok et Arthur Sanigou.

Le synopsis

L'histoire se déroule au château de Mérudeaux, où une bande de fantômes cohabite tant bien que mal. Leur « paisible mort » est perturbée par l'arrivée d'Alison et Nabil, un couple qui hérite du château. Ils veulent transformer le lieu en hôtel, ce qui provoque la panique chez les fantômes. Ces derniers décident de hanter le couple pour les faire fuir, mais leurs efforts sont vains. Tout change quand Alison, après un accident, commence à voir et entendre les fantômes.

Des personnages hauts en couleur

Les fantômes du château ont des personnalités variées. Daniel est un chef scout, Marie-Catherine est une aristocrate, Auguste est un poète, Roland est un politicien véreux, Georges est un militaire, Berthe est une paysanne naïve, Albos est un chef gaulois, François est un collabo repenti et Tayac est un homme préhistorique. Malgré leurs différences, ils forment une communauté attachante.

Un casting de choix

La série met en vedette Camille Chamoux dans le rôle d'Alison Cardinet et Hafid Benamar dans celui de Nabil Ben Mabrouk. Les fantômes sont incarnés par Natacha Lindinger, Fred Testot, Tiphaine Daviot, François Vincentelli, Bruno Sanches, Paul Scarfoglio, Mr Poulpe, Paul Déby et Camille Combal. Des guests prestigieux comme Eric Judor et Matthias Quiviger rejoindront la troupe au fil des épisodes.

Cette série est librement adaptée du format anglais à succès de BBC1 « Ghosts », produit par Monumental Television en association avec Them There et distribué par BBC Studios. La version française promet d'apporter une nouvelle dimension à cette comédie déjà bien connue.

L'association entre Disney+, TF1 et BBC Studios France pour la production de « GHOSTS » est un projet ambitieux. Cette série comique, avec son casting étoilé et son histoire captivante, promet de séduire un large public. En combinant leurs forces, ces géants du divertissement assurent une production de haute qualité qui enrichira le paysage de la fiction française.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

