Véhicules écologiques : le triomphe de uMotion au concours Up To Start

uMotion, une start-up greentech, révolutionne le secteur des véhicules utilitaires écologiques. Lauréats de la première édition du concours « Up To Start by IMT », Léon de Perthuis et Nicolas Goursot ont bénéficié d'un soutien complet de l'incubateur IMT de Paris.

En juin 2023, Léon de Perthuis et Nicolas Goursot participent à la première édition du concours « Up To Start by IMT ». Leur projet : fabriquer des véhicules utilitaires abordables et durables. Ce concept séduit le jury et leur vaut le titre de lauréats de cette édition inaugurale.

Leur innovation réside dans une chaîne de traction inédite avec un pédalier intelligent et des batteries modulaires. Ce système permet de maximiser la capacité de transport tout en minimisant l'empreinte écologique. Par conséquent, uMotion est le seul fabricant à proposer des modules de batterie changeables facilement à la main. De ce fait, on peut ajuster la batterie selon l'usage du véhicule.

Le VIKE, une révolution verte

Leur véhicule utilitaire, « Le VIKE », émet 70% de CO2 en moins qu'un véhicule électrique classique. Il est deux fois plus efficient et deux fois moins cher. « Nous sommes extrêmement contents de l'accompagnement qui nous a été proposé par l'incubateur de Télécom Paris dans le cadre du concours Up To Start by IMT », affirme Léon de Perthuis, cofondateur de uMotion.

L'accompagnement offert par l'incubateur IMT a été crucial pour le succès de uMotion. « En tant que créateur d'un projet hardware complexe, nous avions besoin de cette approche technologique et scientifique, qui vient en complément de la dimension business. C'est véritablement ce qui fait la différence entre les incubateurs IMT et les autres », ajoute-t-il .

Récompenses et reconnaissance

Durant l'année d'incubation, uMotion a été récompensée plusieurs fois, notamment avec le prix IMT-Bercy dans la catégorie transition écologique. Ils ont également été lauréats du programme Quartiers Métropolitains d'Innovation de la Métropole du Grand Paris et du Grand Prix Arts et Métiers des industries responsables.

Après le succès de la première édition, le concours « Up To Start by IMT » cherche à attirer de nouveaux projets. Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 30 juin 2024. Le concours s'adresse aux start-up en phase de création ou créées depuis moins de 18 mois, dans les domaines industriel, numérique et écologique.

Un accompagnement à 360°

Les 25 projets gagnants bénéficieront d'un accompagnement complet qui couvrira les aspects business et technologiques. Cet appui est assuré par des experts spécialisés afin d'offrir un soutien personnalisé tout au long du développement des projets. Les incubateurs offrent aussi l'accès aux plateformes technologiques des écoles de l'IMT.

Le processus de sélection se déroule en deux étapes : une présélection sur dossier, ensuite, des auditions des projets admissibles. On annoncera les lauréats le 18 juillet 2024 et on intègrera les incubateurs à partir de septembre 2024.

L'Institut Mines-Télécom (IMT) est le premier groupe public de Grandes Écoles d'ingénieurs et de management en France. L'IMT accompagne les révolutions industrielles et numériques en France et dans le monde. En outre, l'institut forme chaque année plus de 13 300 élèves.

Le succès de uMotion montre globalement l'impact positif du concours « Up To Start by IMT ». L'accompagnement de l'IMT permet aux start-up innovantes de concrétiser leurs projets. Cet accompagnement contribue aux transitions industrielle, numérique et écologique. Avec l'ouverture des inscriptions pour 2024, l'IMT continue de soutenir les entrepreneurs visionnaires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.