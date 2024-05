Ce qu’il fallait retenir cette semaine : Incident grave lors d’un salon auto en Chine, Google intègre son chatbot Gemini dans Chrome, Mercedes dévoile sa Classe C électrique

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

Furie d'une Zeekr électrique à Nanjing : plusieurs visiteurs renversés, dont un enfant grièvement blessé

Lors d'un salon automobile en Chine, une voiture électrique Zeekr décrite comme « devenue folle » a soudainement démarré et percuté plusieurs autres véhicules exposés ainsi que des visiteurs, renversant cinq personnes dont un enfant. Malgré l'intervention rapide des secours, l'incident a causé des blessures graves et soulève des interrogations sur les mesures de sécurité en place lors de tels événements. Zeekr a admis que le véhicule n'avait pas été correctement préparé.

Google contre-attaque avec l'intégration de Gemini dans Chrome et ses services

Google a annoncé une intégration stratégique de son chatbot Gemini dans le navigateur Chrome, permettant aux utilisateurs d'accéder à cet assistant virtuel polyvalent simplement en tapant « @gemini » suivi de leur requête. Cette opération, visant à contrer l'ascension fulgurante de ChatGPT d'OpenAI, tire parti de l'omniprésence de Chrome et des nombreux services populaires de Google pour imposer Gemini sur le devant de la scène. Rendant l'IA plus accessible et fonctionnelle depuis n'importe quelle page web ou service Google, cette intégration ambitionne de faire de Gemini un outil incontournable pour diverses tâches, des plus banales aux plus complexes.

Mercedes électrifie sa gamme avec une Classe C racée et avant-gardiste

Mercedes s'apprête à lancer une version 100% électrique de son emblématique Classe C pour répondre aux enjeux environnementaux. Cette berline compacte électrique, très attendue, adoptera un profil plus élancé et dynamique avec une allure racée digne des sportives de la marque, afin de séduire une clientèle plus jeune sans se couper de la clientèle traditionnelle. Sous le capot, elle empruntera la plateforme modulaire MMA et les motorisations électriques haute performance du futur SUV EQC 100% électrique prévu pour fin 2024, les deux modèles partageant cette architecture conçue pour la chaîne de traction électrique et les batteries de grande capacité.

