Google défie ChatGPT avec l’intégration de Gemini dans Chrome

Google franchit un cap décisif en intégrant son chatbot Gemini au cœur de la barre d'adresse de son navigateur phare, Chrome.

Google a annoncé une étape importante dans l'intégration de son chatbot Gemini dans Chrome. Désormais, il suffira aux utilisateurs de taper « @gemini » suivi de leur requête pour bénéficier des lumières de cet assistant virtuel. Un coup de maître pour la firme de Mountain View, qui profite ainsi de l'omniprésence de son navigateur phare pour propulser Gemini sur le devant de la scène.

Une intégration stratégique dans Chrome

Cette opération d'intégration est tout sauf innocente. Elle montre la volonté de Google de miser sur ses atouts pour contrer l'ascension fulgurante de ChatGPT, l'IA développée par OpenAI.

Contrairement à cette dernière, Google dispose d'un avantage de taille : une pléthore de services populaires comme Gmail, YouTube ou Google Maps.

En greffant Gemini à ces plateformes incontournables, le mastodonte du Web entend bien capitaliser sur son immense audience pour imposer son intelligence artificielle.

Un assistant intuitif et polyvalent

Au-delà de l'aspect purement stratégique, cette intégration vise à hisser Gemini au rang d'outil incontournable, en le rendant plus accessible et plus fonctionnel que jamais. À terme, le chatbot pourrait être sollicité depuis n'importe quelle page web ou service Google, se muant en un assistant virtuellement omniprésent.

Son champ d'action s'étendrait alors à de multiples tâches, des plus banales aux plus complexes, telles que la planification de voyages, la recherche d'informations ou encore la rédaction de documents.

Des ambitions en France

Dans cette offensive tous azimuts, Google n'oublie pas l'Hexagone. Les extensions Gemini, permettant d'interroger l'IA sur des tâches spécifiques liées à Gmail, YouTube ou Google Drive, ont récemment été déployées en France.

Un premier pas vers une implantation plus large de Gemini dans le pays, même si l'application mobile dédiée se fait encore attendre. Une chose est sûre, Google semble bien décidé à imposer son IA conversationnelle sur tous les fronts.

