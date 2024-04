Formation Chat GPT : Apprenez à utiliser l’IA de manière optimale

Suivre une formation à Chat GPT permet de profiter de toute la puissance de l'IA afin de ne pas se contenter de prompt basique. Pour cela, il faut connaître les rudiments du chatbot pour générer des résultats convaincants.

C'est quoi Chat GPT ?

C'est un modèle de traitement du langage naturel basé sur GPT-3.5 ou GPT-4, une IA très puissante et perfectionnée. Cette dernière permet au chatbot de comprendre, d'analyser et de générer des réponses pertinentes en ayant recours à une immense base de données linguistiques.

Grâce à cette approche, Chat GPT se distingue par son aptitude à interagir avec les utilisateurs de manière naturelle et cohérente, sans recourir à des phrases pré-formées.

Formation Chat GPT, créer de meilleurs prompts

Un prompt est une instruction donnée à une intelligence artificielle, comme Chat GPT, pour guider sa réponse. Cela peut être une question, une requête, ou même une phrase d'encouragement pour susciter une réponse spécifique de l'IA. Par exemple, si vous voulez que Chat GPT génère un paragraphe sur les bienfaits du yoga, votre prompt pourrait être : « Expliquez les avantages du yoga pour la santé physique et mentale. »

Toutefois, il est nécessaire de suivre une formation à Chat GPT, gratuite ou payante, afin de maîtriser le pouvoir des prompts. Effectivement, il est crucial de poser des questions précises et détaillées pour obtenir des réponses adaptées. Plus le prompt sera clair, plus la réponse de l'intelligence artificielle sera pertinente et précise. Par exemple, si vous souhaitez obtenir des recommandations de livres, un prompt tel que « Pouvez-vous me recommander des livres de science-fiction récents ? » oriente la réponse de manière spécifique.

Si vous n'obtenez pas une réponse satisfaisante avec un prompt particulier, essayez de le reformuler en apportant des précisions supplémentaires sur ce que vous attendez comme résultat. De plus, il peut être utile d'utiliser des verbes à l'impératif pour donner des consignes spécifiques à Chat GPT. Pour les professionnels, suivre une formation à l'utilisation de Chat GPT peut ouvrir de nouvelles possibilités.

Par exemple, un prompt efficace en marketing digital sera : « Rédigez un article de blog sur les meilleures pratiques pour améliorer les taux de conversion d'un site e-commerce« . Si vous êtes dans le domaine de gestion de projet : « Expliquez les cinq étapes clefs du cycle de vie d'un projet selon la méthode PMI« .

Est-ce que Chat GPT est gratuit ?

Oui, la version GPT-3 est totalement gratuite contrairement à la version premium GPT-4. Ce dernier est une version améliorée qui offre davantage de fonctionnalités et de performances.

Sachez qu'il est désormais possible d'utiliser Chat GPT sans compte Open AI. Cela simplifie l'accès et évite la nécessité de fournir des données personnelles. Toutefois, l'utilisation d'une adresse email permet de sauvegarder une trace de vos prompts même si vous effacez l'historique de votre navigateur. De plus, un compte Open AI permet de mieux personnaliser l'environnement de Chat GPT.

Par ailleurs, on recommande l'utilisation de GPT-4 dans le cadre d'une formation à Chat GPT ou de travaux professionnels. Open Ai propose deux forfaits, soit 20$ par mois pour la version Plus et 25$ annuellement pour ceux qui travaillent en équipe.

Quelles sont les différences entre la version gratuite et la version payante ?

Les deux versions du chatbot d'Open AI sont très différentes. Tout d'abord, GPT-3.5 a une base de données limitée à l'année 2021 contrairement à Chat GPT Plus. Cela implique qu'il ne peut rédiger des contenus récents et cela peut causer des incohérences dans les faits, comme les dates.

De plus, la version gratuite ne peut pas accéder à internet en direct. Ainsi, GPT-3.5 ne peut pas analyser le SERP, par exemple, lors de la génération d'un contenu optimisé.

Par ailleurs, Chat GPT-4 est plus puissant puisqu'il possède environ 1 760 milliards de paramétres contre les 175 milliards de la version de base. Cela signifie que le Chat GPT Plus est capable de produire des résultats plus précis et nuancés. Par ailleurs, il est plus complexe à entraîner.

Autre détail important, Chat GPT Plus, grâce à sa taille et son architecture améliorée, peut produire des textes plus longs et de meilleure qualité. En fait, GPT-3.5 a une limite de 500 mots par Prompt et le nombre de caractères par réponse est aussi limité.

L'utilisation du Chat GPT Plus est particulièrement appréciée dans la création de contenu mais aussi dans l'analyse de données en langage naturel ou pour créer des réponses personnalisées en fonction du contexte.

Oui, vous pouvez accéder à la version payante du bot. Pour cela, il faudra utiliser le navigateur web de Microsoft, l'Edge. Toutefois, il faudra mettre à jour votre navigateur.

Ensuite, rendez-vous sur le site Bing et cliquez sur l'option Conversation. En suivant ces étapes simples, il est possible de bénéficier d'un accès gratuit au modèle de formation conversationnelle Chat GPT-4.