Buzz l’Éclair : Pixar dévoile des images inédites sur le film

Dans Buzz l’Éclair, les studios Pixar raconte l’histoire derrière le jouet de Toy Story. Buzz est ainsi abandonné sur une planète hostile. Il tente plusieurs vols d’essai dans le but d’atteindre l’hypervitesse et ainsi, rentrer chez lui.

Dans Buzz l’Éclair (Lightyear en anglais), Buzz n’est pas un jouet. C’est le personnage humain sur lequel le jouet d’Andy est basé. Dans une interview avec le magazine américain The Hollywood Reporter, le scénariste et réalisateur Angus MacLane raconte le travail artistique derrière le film.

Pour rappel, Buzz voyage dans l’espace, mais aussi dans le temps, comme vous pourrez le vois dans la bande annonce ci-dessous. Selon le réalisateur, Buzz est une histoire d’une personne qui n’est pas à sa place, un poisson hors de l’eau.

D’un côté, ce n’est donc pas étonnant de retrouver Captain America en personne (Chris Evans) prêter sa voix au personnage dans la version originale. Le MCU est définitivement partout…

Buzz l’Éclair : la qualité signée Pixar

Pixar est connu pour la qualité de son travail et son souci du détail. Cette même qualité est retrouvée dans Buzz l’Éclair. Les fans de « Toy Story » reconnaîtront le costume emblématique de Space Ranger de Buzz ainsi que l’influence de l’animé japonais sur l’apparence de Zurg.

L’équipe du studio, accompagnée par deux astronautes : Thomas Marshburn et Kjell Lindren, a même eu droit à une visite du Johnson Space Center de la NASA à Houston. Le producteur Gayln Susman a raconté avoir essayé des centaines de combinaisons et d’équipements spatiaux lors de cette visite de la NASA. Fran Kalal, le directeur de la simulation, a ajouté que l’équipe a eu la chance de rencontrer un consultant en conception de combinaisons spatiales.

Toutes les notions reçues durant cette visite ont été prises en compte lors de l’élaboration de Buzz l’Éclair. Elles ont notamment été exploitées lors de la conception de la XL 01, la première combinaison de lancement et d’entrée de Buzz, la XL 01.

Un héros qui n’est pas à sa place

Dans ce film, Zurg qui est l’ennemi de toujours de Buzz à la voix de James Brolin, affiche un look plus menaçant. Greg Peltz, le directeur artistique des décors a déclaré s’être inspiré du décor original de Toy Story 2.

Buzz l’Éclair a toutefois un look plus mature et détaillé que les films Toy Story. Ainsi, les équipes du film ont dû retravailler des personnage comme Zurg pour s’intégrer dans ce nouveau monde créé par Pixar.

De nouveaux personnages apparaîtront aussi dans Buzz l’Éclair. Parmi eux, on retrouve Alicia Hawthorne. Elle joue un rôle central dans l’histoire, car elle est la meilleure amie de Buzz. D’autres personnages haut en couleur comme Izzy Hawthorne, Mo et Darby rejoindront aussi Buzz dans cette aventure.

MacLane a aussi expliqué que son équipe a tenté de reproduire une vision des années 70 et 80 du futur. Dans ce but, l’équipe a combiné une conception aérospatiale militaire robuste avec l’esthétique de l’électronique grand public des années 1980.

Disney prévoit de sortir ce film le 22 juin dans les salles obscures. Buzz l’Éclair sera le premier titre Pixar à sortir en salles depuis le début de la pandémie (au lieu de Disney Plus)