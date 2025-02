Bon plan LYNX TO.TEM : Trottinette électrique à trois roues avec caméra arrière

Avec sa promotion actuelle à 489 euros au lieu de 1 199 euros, la trottinette électrique LYNX by TO.TEM est le bon plan du jour chez Decathlon. Ce scooter innovant, au design italien, se distingue par sa stabilité, sa sécurité et ses caractéristiques haut de gamme. Quels que soient vos besoins, la LYNX vous offre une expérience de conduite unique.

Un design innovant pour plus de sécurité et de confort

Une des premières caractéristiques qui fait de la trottinette électrique LYNX by TO.TEM un bon plan, ce sont ses trois roues. Elles permettent de mieux répartir les forces, ce qui fournit stabilité et agilité. De plus, la LYNX possède une caméra arrière intégrée avec un système d’alerte de collision basé sur l’intelligence artificielle. Ce dispositif vous avertit en cas de danger imminent. Le phare avant, les feux de stop arrière et les indicateurs de direction renforcent en outre la visibilité.

Pour les amateurs de technologie en quête de bon plan, la LYNX by TO.TEM est également un des meilleurs choix. Après tout, elle inclut des caractéristiques modernes comme une connexion Bluetooth avec une application dédiée. Votre smartphone devient ainsi un tableau de bord permettant de contrôler et paramétrer votre trottinette facilement. Au cas où vous chercheriez un casque pour conduire en toute sécurité, consultez cette liste des meilleurs casques pour trottinettes.

La LYNX by TO.TEM, un bon plan pratique et éco-responsable

Côté praticité, la LYNX dispose d’une batterie amovible de 10 Ah, facilement rechargeable, comme un simple téléphone. Vous pouvez l’enlever pour la charger à la maison ou au bureau. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un chargeur, consultez notre guide d’achat. De plus, grâce à une poignée spéciale, la trottinette devient facilement transportable. Elle s’apparente d’ailleurs à une valise, ce qui la rend idéale pour les trajets multimodaux.

L’aspect écologique n’est pas en reste, et c’est aussi ce qui fait de la LYNX by TO.TEM un bon plan à saisir. La trottinette se compose effectivement de matériaux recyclables, du cadre en aluminium à la plateforme en bois. Son poids de 16 kg reste raisonnable pour un modèle trois roues, ce qui garantit une bonne maniabilité sans compromettre la robustesse.

La vitesse maximale de cette trottinette est par ailleurs de 25 km/h et son autonomie de 40 km. Avec ces caractéristiques, elle offre une expérience de conduite idéale pour les trajets urbains ou les déplacements quotidiens. En bonus, Decathlon propose actuellement une réduction sur le prix de la trottinette. Alors, profitez de ce bon plan et offrez-vous la LYNX by TO.TEM dès aujourd’hui !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn