Bon plan : cet écran gaming de 27 pouces à -30% avec cette astuce !

Vous êtes à la recherche d’un bon plan sur un écran gaming de compétition ? Ça tombe bien ! Le moniteur KTC H27T22 fait actuellement l’objet d’un bon plan !

C’est un superbe écran conçu avec un mode low-blue qui réduit les ondes bleues nocives. Il est parfait pour les gamers qui sont à la recherche d’un bon équipement offrant une meilleure protection des yeux. Mais il comporte également d’autres atouts !

Un écran haute résolution pourvu d’une large gamme de couleurs

Avec une résolution Full HD de 2560 x 1440, vous pourrez aisément avoir une vision nette et claire du terrain sur lequel vous jouez et des actions effectuées par les personnages. Le moniteur de jeu KTC H27T22 de 27 pouces victime de ce super bon plan est assez grand pour cela.

Avec une résolution élevée et une large gamme de couleurs, il offre des images très réalistes. Ce qui permet de vivre une expérience de jeu plus immersive. Le panneau 8 bits a une couverture de 99 %. Et un volume de 131 % de la gamme sRGB et peut afficher 16,7 millions de couleurs et cela sans scintillement.

Lors d’une partie, le KTC H27T22 supporte très bien le mode FPS (First-Person Shooter), RTS (Real-Time Strategy) et RAC (Race Game). Ce sont des modes prédéfinis. Et il est aussi pourvu d’un chronomètre et d’un viseur de sniper pour aider les joueurs à améliorer leurs performances.

Pourquoi profiter absolument de ce bon plan sur l’écran gaming KTC H27T22

Il est véritablement intéressant de se procurer le KTC H27T22 grâce à ce bon plan, car cet écran IPS AUO8.2 offre un temps de réponse rapide. Son taux de rafraîchissement est de 165 Hz ! Et son temps de réponse GTG de 1 ms !

L’image sera donc d’une grande fluidité. Les mouvements de vos personnages ne seront donc plus flous ou lents, mais rapides et bien visibles.

Puis, doté d’un solide pied réglable, ce moniteur compatible avec FreeSync et G-Sync vous est stable une fois installé sur un bureau. Et vous pouvez ajuster la hauteur de l’écran à votre guise. Et, comme il est conforme à la norme VESA, il peut aussi être solidement fixé au mur.