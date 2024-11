Attention ! Ces réglementations sont à suivre si vous allez en trottinette électrique

La Direction générale du trafic (DGT) a annoncé de nouvelles règles pour encadrer l’utilisation des trottinettes électriques. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et à réglementer l’usage des véhicules de mobilité personnelle (VMP). Parmi les nouvelles mesures concernant les trottinettes électriques, on compte l’assurance obligatoire. Cette réglementation pourrait changer la donne pour les utilisateurs.

Un renforcement du cadre juridique pour les VMP

On classe désormais les trottinettes électriques comme des véhicules de mobilité personnelle. Ce changement leur conférera un statut juridique spécifique. La DGT impose des normes strictes pour garantir leur sécurité. Par exemple, outre l’assurance obligatoire, les trottinettes électriques devront s’équiper de roues d’un diamètre minimum de 8 pouces.

De plus, les véhicules doivent disposer d’un double système de freinage et de lumières avant et arrière. L’objectif est de renforcer la visibilité des utilisateurs sur la route. En outre, le port d’un casque et d’un gilet réfléchissant sera obligatoire, indépendamment de l’itinéraire emprunté. Cela souligne l’engagement de la DGT à sensibiliser les conducteurs aux risques associés à la conduite de ces engins.

Une assurance obligatoire pour les trottinettes électriques

Comme je l’ai déjà mentionné, les nouvelles mesures comprennent l’exigence d’une assurance routière. Cette règle vise à responsabiliser les utilisateurs et à les inciter à prendre conscience des dangers liés à leur conduite. La réglementation prévoit également des sanctions pour ceux qui enfreignent les règles. Les conducteurs soupçonnés d’être sous influence de l’alcool devront, par exemple, passer des tests d’alcoolémie.

Rendre l’assurance obligatoire pour les trottinettes électriques, c’est appliquer une norme similaire à celles des autres véhicules. Ce faisant, le DGT espère diminuer les accidents et les comportements imprudents sur la route. Ces nouvelles règles entreront en vigueur une fois que le projet de loi sera approuvé. Elles marquent ainsi une étape importante vers une utilisation plus sûre et plus contrôlée des trottinettes électriques.

