Les annonces les plus marquantes de l’évènement matériel d’Amazon

Amazon vient de clore son événement de lancement de matériel d’automne caractérisé comme à son habitude par des annonces fracassantes. Voici un tour d’horizon de ses annonces les plus marquantes.

Le nouveau Kindle Scribe débarque avec un stylet

Les Kindles ne sont plus que des liseuses. Le dernier modèle se révèle être aussi une tablette E-Ink fourni avec un stylet que vous pourrez utiliser pour écrire. Son écran de 10 pouces a une résolution de 300 pixels par pouce et le stylet est disponible en option basique ou premium. Cette tablette est accessible en précommande à partir de 369 euros avec son stylet standard qui n’a nullement besoin d’être rechargé.

Les haut-parleurs Echo Dot de cinquième génération arborent de nouveaux capteurs et un meilleur son

Amazon a dévoilé deux nouveaux haut-parleurs Echo Dot dont un avec horloge et l’autre sans. Leur design est quasiment identique à celui de la précédente génération. Ceux de la cinquième génération ont toutefois un son nettement meilleur et de nouveaux capteurs de température et des commandes tactiles. L’Echo Dot à horloge a aussi un écran LED plus lumineux et à résolution plus élevée.

Les haut-parleurs Echo peuvent être utilisés comme extensions Wi-Fi

Lors de son événement matériel, Amazon a aussi annoncé qu’il est enfin possible d’utiliser les haut-parleurs Echo Dot comme extensions Wi-Fi. Cette capacité est de mise pour le réseau Wi-Fi Eero Mesh.

Amazon lance un appareil Echo Auto optimisé

Le nouvel Echo Auto devient plus compact pour une installation plus simple dans une voiture. Il débarque avec Alexa pour un contrôle mains libres sur le système audio de votre véhicule, sur vos appareils connectés Bluetooth…

Cet appareil accessible possède cinq micros au lieu de huit comme le modèle précédent. Cette réduction de micros est compensée par de meilleurs algorithmes l’aidant à différencier les commandes vocales des autres sons de la voiture.

Un assistant vocal BMW basé sur Alexa

Quelques-unes des voitures BMW prennent déjà en charge Alexa, mais cela n’a pas empêché BMW de concocter son propre système d’assistance vocale. Elle l’a fait via le programme Alexa Custom Assistant d’Amazon. Cet assistant vocal de BMW est prévu être déployé dans les deux prochaines années.

Halo Rise, une autre des grandes annonces de l’évènement matériel d’Amazon

Amazon a aussi présenté son Halo Rise. Cette lampe de chevet suit votre sommeil grâce à des capteurs de mouvement et de respiration. Elle vous indique à quel point vous avez bien dormi. Elle peut aussi s’utiliser comme réveil grâce à des lumières et du son. L’appareil coûtera dans les 142,51 euros lorsqu’il sortira plus tard cette année, mais on ne sait pas encore s’il sera disponible ou non en France.

Fire TV Cube offre le contrôle à la voix de votre décodeur

La dernière version du Fire TV Cube d’Amazon débarque avec plusieurs mises à niveau et est de 20 % plus rapide que le modèle précédent. Une entrée HDMI vous permet de brancher et de contrôler à la voix votre décodeur. Une nouvelle fonction de « mise à l’échelle super-résolution » vous permet également d’augmenter la résolution du contenu haute définition. Cette fonction offre aussi la prise en charge du Wi-Fi 6E.

Cet appareil est accessible en précommande à 159,99 € sur le site d’Amazon pour une expédition en octobre.

Deux nouveaux téléviseurs Fire 4K dévoilés lors de l’évènement matériel d’Amazon

Amazon a aussi annoncé deux nouveaux téléviseurs connectés Fire TV Omni QLED possédant des capteurs de lumière ambiante. Ces capteurs leur permettent de régler automatiquement l’affichage lorsque personne ne les visionne. Ils sont disponibles en version de 65 et de 75 pouces. Malheureusement, ces téléviseurs ne sont pour le moment disponibles que pour les Etats-Unis et le Canada.

Un support Pan and Tilt pour le Blink Mini, la solution pratique de l’évènement matériel d’Amazon

Amazon a révélé une solution pour transformer votre caméra connectée Blink Mini en un appareil fixe que vous pouvez totalement contrôler. Vous n’avez qu’à placer votre caméra sur un nouveau support Mini Pan Tilt et ensuite placez le tout sur une table ou un autre support. Vous pouvez ensuite tout voir depuis l’application Blink.

La Ring Spotlight Pro

La nouvelle Spotlight Cam pro de Ring possède des fonctionnalités plus avancées comme la détection de mouvements 3D. Le pré-roll couleur et la vue aérienne font aussi partie de ses nouvelles fonctionnalités. Cet appareil est accessible en version filaire et sans fil et en une autre déclinaison alimentée par panneau solaire.

Le robot Astro gagne une mise à niveau

Désormais, Astro va pouvoir détecter votre animal de compagnie grâce à une mise à niveau prévue pour plus tard cette année. Ce robot à deux roues d’Amazon vous enverra une vidéo dès qu’il détecte un mouvement de votre animal de compagnie.

Néanmoins, aucune date de sortie en France ni de prix pour le moment pour ce petit robot.