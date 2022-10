Andor : un rebelle sensible à la Force se cache-t-il dans la série Star Wars ?

Andor a introduit de nouveaux personnages dans l’univers de Star Wars du petit écran, mais un rebelle pourrait être plus important qu’il ne le paraît en étant sensible à la force.

Andor donne une vision plus concrète de l’univers de Star Wars. Loin des héros plus grands que nature et de la lutte mystique entre Jedi et Sith, les personnages d’Andor vivent au niveau du sol de la galaxie. Ces personnages sont discrets et leur monde est moins fantastique que ce que les fans de Star Wars ont l’habitude de voir. Certains peuvent cependant être sensibles à la Force dont un vient peut-être d’apparaître dans l’épisode 4 d’Andor.

Andor dévoile un nouveau rebelle sensible à la Force

Dans le quatrième épisode d’Andor, Cassian Andor accepte une mission contre l’Empire à la demande de Luthen Rael et de Stellan Skarsgärd. Une fois arrivé sur Aldhani, Cassian découvre qu’il ne travaillera pas avec Luthen, mais avec un groupe local de rebelles soutenus et organisés par Luthen. Vel Sartha, leur chef, hésite à intégrer Cassian dans leur équipe si peu de temps avant leur mission. La plupart des membres de l’équipe sont d’accord sur son point de vue, mais un d’eux affirme avoir un bon pressentiment à son sujet.

C’est Karis Nemik, le plus jeune membre de l’équipe de Vel qui est le seul à faire instinctivement confiance à Cassian. Sa conviction est amplement suffisante pour ranger tous les autres membres en faveur de Cassian. Il semble qu’il y ait une raison particulière qui fait que l’équipe accorde tant d’importance aux sentiments de Karis.

Andor pourrait introduire des personnages non-Jedi et non-Sith

The Rise of Skywalker de 2019 identifie la Force comme un sentiment. On ressent cela résonner dans la foi innée de Karis Nemik en Cassian Andor. Il est en effet possible que Karis soit sensible à la Force. Karis n’a jamais reçu une formation de Jedi et il est peu probable qu’il ait des pouvoirs significatifs ni qu’il sache ce qu’est la Force. Cependant, on sent qu’il est conscient que ses sens et son intuition sont plus finement réglés que ceux des autres. Il est en effet plus perspicace que les autres.

Andor semble être l’endroit idéal pour introduire des personnages de ce genre. Cet endroit loin des Jedi et des Sith permet d’expérimenter la Force chez des personnes ne la connaissant pas et en qui elle se révèle. Le bien et le mal font partie intégrante du flux de la Force dans l’univers Star Wars. Un personnage de bas niveau sensible à la Force pourrait donc agir comme une boussole morale vitale dans les premiers jours de la Rébellion d’Andor.

