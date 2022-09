Andor : découvrez les personnages de la série Star Wars

La prochaine série événement de Disney Plus, Andor, aura certainement son lot de surprises, notamment sur le plan des personnages et des acteurs. Des favoris et de nouveaux acteurs viendront rejoindre notre espion préféré.

Comme son titre le sous-entend, Andor se concentre sur les origines de Cassian Andor joué par Diego Luna. L’espion de la rébellion nous montre un aspect qui nous est inconnu de l’Alliance rebelle. Comme pour tout spectacle Star Wars, on verra sûrement de nouveaux visages, mais aussi des favoris. Voici un guide complet des acteurs et des personnages que nous verrons dans Andor.

Diego Luna en Cassian Andor

Diego Luna reprendra le rôle qu’il a joué dans Rogue One. Son passé fera sûrement partie intégrante de la série à douze épisodes.

Geneviève O’Reilly jouera Mon Mothma

Ce personnage est la figure de proue de l’alliance rebelle. Il a fait sa première apparition dans Star Wars lors de l’épisode Retour du Jedi. Caroline Blakiston le jouait alors. Dans Andor, c’est Geneviève O’Reilly qui se glissera dans la peau de ce personnage adoré par les fans. Cette série nous offrira le meilleur aperçu du rôle de Mohtma dans la protection de la paix et de la démocratie dans l’Empire. La bande-annonce nous a d’ailleurs déjà montré le premier sénat impérial.

Stellan Skarsgård jouera Luthen Raël

Ce vétéran de l’univers cinématographique Marvel et des franchises Pirates des Caraïbes, Stellan Skarsgård rejoint encore une autre série à succès. Il joue le rôle de Luthen Rael. Ce personnage est probablement un espion de l’Alliance ou au moins, un civil souffrant des actes de l’Empire. Il semble croire que le règne impérial se terminera assez tôt, tout comme celui des Sith disparus avant eux. Luthen semble également être lié à quelques personnalités de la rébellion comme Mon Mohtma, Forest Whitaker…

Forest Whitaker dans la peau de Saw Gerrera

Saw Gerrera a fait sa première apparition dans la cinquième saison de Star Wars : The Clone Wars. Lui et sa sœur Steela se sont alors rebellés contre l’occupation séparatiste de leur planète natale Onderon. Saw a ensuite poursuivi sa rébellion même après la fin de la guerre des clones et la prise de pouvoir de l’Empire. Lui et ses militants se sont par la suite tellement radicalisés que l’Alliance officielle a décidé de rompre le lien entre eux. Andor montrera sûrement comment ce lien a été rompu et ce qui a poussé Saw à s’attaquer seul à l’Empire.

Adria Arjona dans le rôle de Bix Caleen

Bix Caleen est un personnage aussi mystérieux que Luthen. La bande-annonce la montre fuyant quelque chose. On pense qu’elle est une rebelle essayant de semer quelques Stormtroopers. Toutefois, dans une série où l’espionnage est légion, les choses ne sont pas toujours ce qu’on pense qu’elles sont.

Fiona Shaw jouera Maarva

On a quasiment aucune information sur le personnage Maarva. Elle semble faire partie elle aussi des rebelles.

Kyle Soller dans le rôle de Syril Karn

Syril Karn porte un uniforme que l’on ne reconnaît pas encore. Il regarde d’un air menaçant un hologramme d’un jeune Cassian. L’uniforme bleu et orange qu’il porte peut être celui de la police planétaire servant l’Empire sans lui être directement affiliée. Si cela se confirme alors Karn serait le personnage anti-Andor. Il serait un des serviteurs de l’Empire ayant une conscience, mais continuant à se battre pour le mauvais côté.

Denise Gough sera le superviseur Dedra Meero

Dedra Meero est un officier impérial. Son uniforme blanc indique qu’elle occupe une position de haut rang. Ce personnage constitue certainement un obstacle majeur à la rébellion d’Andor.

Alan Tudyk serait peut-être K-2S0

L’introduction du droïde impérial reprogrammé de Cassian Andor est l’une des attentes du public. Toutefois, le doubleur Alan Tudyk a affirmé que le droïde renégat bien-aimé n’apparaîtrait pas du moins dans la première saison d’Andor. Le public espère toutefois que K-2S0 apparaîtra à un moment donné, car il reste un personnage emblématique de Rogue One. Sa rencontre avec Cassian est fortement attendue même si elle ne se fera pas tout de suite.

La première saison d’Andor débute le 21 septembre 2022 sur Disney Plus. Découvrez d’autres nouveautés de la plateforme dans notre sélection du mois. En attendant voici l’ultime bande-annonce dévoilée avant la sortie de la série :